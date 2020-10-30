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【良心僱主】為員工購人壽保提供家人寵物假期　9GAG創辦人陳展程：冀令同事及其家人過得更好

休閒消費 16:24 2020/10/30

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9GAG創辦人Ray Chan樂見更多公司為員工及其家庭著想。

疫情下不少公司裁員減薪，百業蕭條，不過巿面仍有不少良心公司為員工著想。趣味圖片及短片分享網站9GAG創辦人陳展程Ray Chan，昨日（29日）在fb分享該公司的員工福利，包括「為每位同事購買了金額相等於60個月薪金的人壽保險」、「每人每年醫療保險保額約1170萬港元」、「年假25日」、「家人寵物假15日」等，叫一眾打工仔羨慕不已。

昨日香港寬頻宣佈向全體員工推出14日領養假，希望為領養家庭提供支援。Ray立即發出貼文，指十分高興有更多香港公司更重視僱員的家庭。

Ray希望以身作則，香港公司更重視僱員的家庭。（相片來源：經濟日報資料室）

9GAG成立於2008年，一直以高於巿價的薪金聘請人才，Ray希望每位同事都自覺是「老細」，不會經常有轉工的念頭，令團隊工作無後顧之憂。他在2019年經歷至親離世後，亦開始思考公司對員工的家庭友善政策。

至親離世顧念員工家庭

他指：「營運9GAG已有12個寒暑，遇見很多人，犯了很多錯，學習了很多。在草根家庭長大，感恩父母弟妹的愛不缺，父母身教言教，所以一直很重視家庭。2019年經歷至親離世的錐心之痛後，推己及人，也想到了同事和同事的家庭。」

於是自2019年起，9GAG便為每位同事購買了金額相等於60個月薪金的人壽保險，受益人由同事決定。同事若不幸離世，家人至少有5年時間不用為金錢煩惱。同時全面升級了公司的醫療保險，每人每年保額有美元150萬（約港元1170萬）。同事若不幸染病，門診住院手術癌症危疾全保，不會因醫療費用而延誤就醫。

另外，管理層亦大刀闊斧改進了公司的假期制度，措施包括：產假20星期、侍產假8星期、領養假8星期、年假25日、喪假15日、家人寵物假15日、新婚假10日、生日假1日。

Ray昨天在fb分享公司對員工家庭友善的政策和福利。（fb截圖）

在家工作讓員工陪伴家人

他又指出，因公司資源有限，沒有甚麼特別的員工福利，只是將能力所及的全都投放在最重要的三件事：薪金、假期、保險。

今年5月已撤出位於荃灣的總部，希望讓員工有更多時間陪伴家人。（相片來源：經濟日報資料室）

在今年5月，9GAG解除租約全面遷出荃灣7,000呎總部，實行全面遙距工作。Ray指：「原因之一就是希望建立了家庭的同事，能減少通勤，有更多時間陪伴子女成長。」

他最後以聖經的寡婦的奉獻（路21．1－4）勉勵身邊創業的、做「老闆」的、努力工作的朋友：

我們或許未能改變世界，但我們至少可以改變「身邊的世界」，令家人、同事、同事的家人過得更好。

文章獲Ray Chan授權轉載。

記者：陸明敏

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