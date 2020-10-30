【親子好去處】世界自然基金會推大自然體驗工作坊　親子同樂米埔漫遊濕地探索【內附連結】

▲ 在淡水池塘欣賞自然風光的同時，親子一同學習繪畫米埔常見物種，製作明信片。（WWF提供）

由世界自然基金會香港分會（WWF）主辦的「步走大自然」，將於11月7及8日一連兩日於米埔自然保護區舉行。今年活動的主題為「我們的棲息地・我們的家」，希望帶大眾深入濕地生物的家園，從不同物種的生活足迹中欣賞濕地百態，了解濕地與環境、生活和生態系統中相生相息的微妙關係。

米埔自然保護區內擁有豐饒且多樣的雀鳥和野生生物，保護區內及周邊共有5種濕地生境，包括基圍、淡水池塘、潮間帶泥灘、紅樹林及蘆葦叢，有些生境居住了獨特的生物，為維持本地生物多樣性擔任重要的角色；有些生境更為我們提供了重要的「生態服務」，以紅樹林為例，就有助抵擋颱風吹襲時的風浪。

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WWF今年特意推出多項全新活動，除了互動教育攤位及保育講座外，更讓參加者親身體驗濕地管理工作，以及感受生態與藝術共融。不論是家庭、朋友或團體，都可以按興趣組合自己的活動路線，遠離城市煩囂，漫遊大自然，在米埔享受一趟濕地體驗之旅。

米埔漫遊︰參加者沿途一邊欣賞美景，一邊參與有趣的教育活動，如探索觀鳥屋、專家講座等，參加者更有機會與米埔新任的「保育員」水牛見面，另可加插浮橋之旅。（費用：$350）

濕地探索︰可近距離觀察野生生物，了解米埔生物多樣性，並參與瑜伽工作坊、清理薇甘菊、清理福壽螺、浮橋導賞等。（費用：$550）

大自然藝術坊︰參加者可以利用本地天然物料製作簡單、精美的手工藝品，同時欣賞米埔風光，工作坊包括陶藝工作坊、明信片手繪站、手袋製作坊等。（費用：$750）

步走大自然

日期︰11月7及8日

查詢︰2526 1011

地址︰元朗米埔自然保護區米埔訪客中心

記者：李越樺