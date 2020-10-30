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【多胞胎媽媽】27歲媽自然受孕誕多胞胎　婚後5年連生4胎喜獲7子

育兒經 12:01 2020/10/30

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27歲媽媽婚後5年連誕7名兒子，盼再追女兒。

孩子是天賜的禮物！台灣高雄一對年輕夫婦在婚後5年透過自然受孕連生四胎，第三胎誕雙胞胎、第四胎更升級誕三胞胎，喜獲7子。夫婦二人認為孩子是上帝賜予的禮物，一家人非常感恩，將來會陪伴孩子成長，教育孩子。問及會否再追生女兒，爸爸笑說，「休息一下，先喘口氣。」

綜合台灣媒體報道，27歲媽媽與丈夫結婚5年，在5年內自然受孕先後誕下7名兒子，生了大仔和二仔後，第3胎是雙胞胎，而第4次更懷上3胞胎，並於本月順利誕下3胞胎兒子，共誕7子。夫婦坦言，從沒想過誕下7子，

小朋友是上帝給我們的產業，有就生，相信上帝會為我們負責。

驚訝第4胎懷3胞胎

雖然爸爸有多胞胎遺傳，但因首兩胎均是單胞胎，第三胎是雙胞胎，懷第四胎產檢時便隨口問：「不會是雙胞胎吧？」沒想到一照超聲波便看見2個胎兒，相隔一個月再照超聲波發現有3個胎兒，「我們當時都呆了，但好快就接受了。」

未能誕下女兒感失望

爸爸一直希望誕下一名女兒，惟最後未能如願難掩失望，

生那麼多男生，總要有一個女的，一個就好，結果還是男生，真的會很失落。

被當地媒體追問會否再接力生女兒，爸爸笑言，「先休息、喘氣一下！」爸爸坦言養育7個孩子的經濟壓力大，但他不想只專注在經濟上的考量而失去陪伴孩子的時間，希望與兒子之間建立更加緊密的關係。

醫生：自然受孕誕多胞胎屬罕見

而當地醫院的婦產科醫生孫德基表示，誕下3胞胎的機率只有萬分之一，雙胞胎約為百分之二，連續自然受孕多胞胎的少之又少，「希望還有機會為他們接生第八個。」

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責任編輯：王明芳

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