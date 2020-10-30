【千言慢煮】楊千嬅爆兒子用手機監控自己　林珊珊曾為女兒拍親熱照感憤怒

▲ 千嬅珊珊探討虎媽VS佛系媽媽。

楊千嬅的YouTube頻道「My Live TV」節目《千言．萬煮》，明晚（周六）第5集嘉賓是林珊珊，兩位人母共同話題是虎媽VS佛系媽媽，千嬅珊珊覺得做媽咪是一門學問，上一代與現在的教育方式截然不同﹐在節目中分享與子女相處之道。

楊千嬅的兒子Torres年紀雖少，但在溝通過程中，令她有所得著，千嬅覺得珊珊很了解與人溝通，所以與女兒相處有如朋友一樣，因不同成長階段，有不同的處理方法，由小時候到青春期至成年期有調節過程。

林珊珊認為每日也在學習中，日日問自己怎樣可好些，回家與女兒如何分享事情。

▲ 千嬅跟林珊珊分享為母之道。

對於千嬅，珊珊覺得她既非虎媽，亦非佛系媽媽，因為她口硬心軟！珊珊自言是個喜怒無常的媽咪，有時忘記自己是媽咪身份比較好，如果常以媽咪自居，便有很多規條出來，所以會視女兒是朋友。

千嬅則自言會用比較用寛鬆度對兒子，但有很多事要令他明白。

林珊珊又分享了女兒一些相處點滴，她表示，細女野人十多歲拍拖，她偷偷跟著對方約會，目睹女兒被男友親熱搭肩頭，她當時心諗：「咁唔掂喎！」回家後便與女兒分享意見。

另一次野人與男友在社交平台放出性感親熱照，她初時很驚訝，不過後來覺得又很吸睛，如果自己年輕又有好身材，相信也會這樣做。

珊珊自言，希望與女兒同步成長，直到自己老去，這是人生美麗的事！

▲ 二人大談為母心得。

千嬅笑謂Torres用另類方法去監控她，因為他用工人姐姐的手機，開了一個家庭群組，並邀請部份家庭成員加入，希望從而得知有關她的事！

珊珊笑言，千嬅不用擔心Torres，因為兒仔已知道如何去管理她的事！

對於兒子成才，千嬅表示，她當然希望Torres成績考第一，不過即使考包尾也不會過份怪責，因為她當年讀書也試過失敗，最重要是知道自己為何包尾。