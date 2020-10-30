《屍殺半島》李貞賢「零NG」紀錄破功　《那夜凌晨,我老公死極死唔去》梁東根+金聖午鬥爆笑

▲ 《那夜凌晨，我老公死極死唔去》

韓國女星李貞賢剛於《屍殺半島》對付完喪屍，轉眼在11月15日於香港上映的新戲《那夜凌晨，我老公死極死唔去》付外星人老公。是次與金聖午、徐令姬、梁東根、李美到合作喜劇，鏡頭外雖然經常開心大笑，但鏡頭前大家都非常專業，忍笑功夫一流！

李貞賢笑說：「大家的演技都非常好，沒有NG，拍攝也非常迅速。」但同時自爆有位演員讓她的「零NG」紀錄破功：「那就是梁東根，因為他的演出真的太搞笑了，一看到他就覺得好笑，因此NG了。」李貞賢也表示：「最近大家都很辛苦，希望大家都能輕鬆地走進戲院，笑一笑再走。」

至於在片中，被李貞賢追殺的金聖午，演出不死身外星人，化為人形跟李貞賢結婚，實際卻是打算消滅人類、佔領地球。形象完美的他，平日是學歷高、人工高、身高高的「三高」，而且非常愛錫老婆。

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▲ （電影劇照）

但背後卻要在加油站喝汽車汽油補充能量，還可以一次喝掉40瓶烈酒，甚至背著老婆成為「時間管理大師」，在外面連續21小時跟不同女性見面，塑造獨特有趣的外星人形象。金聖午則苦笑表示，「我還要在片中露屁股、被電、被埋、被打，真是我至今拍過最辛苦的作品。」

梁東根造型爆笑

被李貞賢「指責」令她爆笑NG的梁東根，身兼演員與嘻哈饒舌歌手身份，近年因為韓國綜藝節目《超人回來了》人氣再度急升。

平日一頭超短髮，外表帶點粗獷的他，在《那夜凌晨，我老公死極死唔去》中戴上厚眼鏡、電了爆炸頭，飾演專門捉姦與研究外星人的私家偵探，單是造型已令所有演員與觀眾都驚喜爆笑。

▲ （電影劇照）

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已入行33年的梁東根也是首度接演如此另類的角色，笑說：「外星人的題材很新穎，感覺在影壇非常稀少，我演的還是個脫離現實、讓我自己也無法理解的角色，所以很喜歡，因此有很想演出的欲望。」加上導演申政沅喜歡讓演員們自由發揮，所以成就了梁東根這次的搞笑演出。

面對如此獨特的導演方法，梁東根也有自己的一套消化方法：「導演很獨特，而且說話很少，他在自己的世界裏，構思和展現想要的電影情節畫面。跟導演討論角色，只說我要演一個『重要的角色』，雖然不是外星人，卻是個超乎邏輯與常識的人物。因不知會變怎樣，所以也沒刻意去理解這角色，只是盡最大努力表現出導演所要的模樣。」

對於角色獲得觀眾們喜愛，他將成果歸功於導演，他透露自己的演藝宣言：「男演員的生涯通常從40歲才開始，我剛剛過40歲，以前都只是熱身，我的演員生涯要從現在才開始！」

▲ （電影劇照）

徐令姬演疑似「殺夫」女魔

除了梁東根，李貞賢還有好姐妹徐令姬與李美到幫手殺外星老公。現年40歲的徐令姬，曾以電影《追擊者》廣受矚目，更憑2010年的電影《金福南殺人事件始末》當中的復仇女角色，榮獲海內外多項影后獎項。最近她剛剛生完第二胎：「我在拍完這部電影後懷孕，在後製期間分娩，產後調理之後上映，時間真的算得剛剛好。」

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現實中徐令姬愛情事業也得意，但今次她在新戲飾演李貞賢的高中同學，卻離過三次婚，而且前夫們都不知去向，所以令她被誤會為「殺夫」女魔！加上她一個女人經營肉店，天天拿著牛肉刀，疑似殺人形象更鮮明，也因為她是用刀高手，才令李貞賢想起要找她幫手對付外星人。

徐令姬笑說：「這個角色很有義氣，形象非常帥氣。雖然生活過得不順利，但光是靠她自己一個就能維持生活，這點對我來說，就已經很有魅力。」

徐令姬在拍攝過程中，也跟李貞賢、李美到成為好友：「近年幾乎都沒有跟同齡女演員合作過了，接拍本片讓我多了很多朋友，尤其和李美到真的親近了很多，因為我們都是媽媽，所以談起育兒話題就變得更加親近，就像原本就認識的朋友一樣，迅速成為了好友。」

她也大讚其他幾位演員：「以前跟梁東根擦肩而過，沒想到本人比想像中更好；李貞賢很聰明；金聖午則是在其他作品中見過，這次合作也變得更加親近。」她也為新戲保證：「這套電影真的很有趣，最近的疫情讓大家非常疲憊，這部電影可以幫助我們洗刷疲勞的感覺。」

▲ 李貞賢因梁東根「零NG」紀錄破功，金聖午露股被電被打拍得辛苦。

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李美到與夢中情人梁東根演情侶

全片主力搞笑的李美到，角色雖然是個貪慕虛榮的小明星，但卻深愛飾演私家偵探的梁東根，現實中兩人也真的有點緣份。因為她近期接受訪問，自爆梁東根原來就是自己年輕時的夢中情人，作為超級fans，李美到更坦言，在片中許多對梁東根的情感投射都是「本色演出」，所以這次真的是拍戲拍到夢想成真！

李美到在片中一登場就搞笑，原本想要優雅地走下樓梯，卻不小心失足跌到四腳朝天，之後又若無其事地露出高傲表情，完美演繹喜劇電影中的誇張場面。李美到演喜劇一向出色，她表示：「我很想演出喜劇，我其實不喜歡誇張，只是想努力接近角色該有的面貌。我也認為塑造好角色，是演出喜劇的根本。」

這次在《那夜凌晨，我老公死極死唔去》與夢中情人梁東根演情侶，讓她超級開心：「從2000年的電視劇《男生女生向前走》開始，我就是梁東根前輩的粉絲。20多歲時，只要問我的理想型，我總是會說梁東根。」

▲ （電影劇照）

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她也回憶跟梁東根首度會面時的情景：「首度在拍片現場看到他，我就直接跟他坦言是粉絲，不過他不相信。一起合照後，我把照片上傳到社交網站，我的朋友們都留言：『美到啊，真是美夢成真了啊！』看到那些評論，前輩這才相信了。」

雖然她現在已名花有主，但面對自己的偶像，她仍然很興奮：「拍這部作品，我又再度迷上梁東根前輩。他演技真的很好，許多在片中對他的情感投射，我都是本色演出！」

導演申政沅受《末路狂花》啟發 懲罰電影中的壞男人

眾多演員們這次都是衝著導演申政沅的名氣而來，導演就表示：「這種類型的電影，在南韓幾乎沒有，然而本片既有魅力、又有趣，情節出乎意料，可以確定的是，觀眾將會在本片看到南韓電影至今都不曾看過的東西，我想讓大家知道，南韓影壇也是可以製作出這類型的作品。」

導演也表示，此片最大的魅力就是將「喜劇」與「驚悚」結合，再加上科幻、恐怖與動作元素，讓影片顯得獨特。

▲ （電影劇照）

對於本片的另一個製作緣起，他笑說：「拍攝本片時，我經常想到電影《末路狂花》（Thelma & Louise），該片裡頭的男人，真是各個都是壞蛋。母親對我成長的影響很深，高中當年首度看到《末路狂花》，就想要懲罰電影中的那些男人。」

他也在昨日（10月29日）的記者會透露原因：「推出一部電影就是付出一切，拍攝前三部作品後，我已經消耗很多精力。充分休息後，才讓我能專注在這部新片。」而他也對本片表示滿意，並稱電影「非常可愛」：「我認為這部電影的優點就是角色。好演員齊聚一堂，展現出好角色，也讓我可以很幸福地工作。」

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