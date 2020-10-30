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【減肥大作戰】1個月減26磅重現fit爆身型　44歲趙薇減肥餐單大公開

保健美顏 12:04 2020/10/30

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1個月減26磅重現fit爆身型，44歲趙薇減肥餐單大公開。

內地演員趙薇當年憑著電視劇《還珠格格》小燕子一角走紅，現年44歲的她已為人母，仍煥發青春氣質。不過，她在婚後身形曾一度走樣，高峰時接近125磅。為了回復纖瘦身形，趙薇積極減肥，1個月內減去26磅，彷彿回到「小燕子」時期。

趙薇於2010年誕下女兒「小四月」後，身形開始變得圓潤，報稱1.66米高的她，體重最高峰一度達至125磅。為遮掩身型，趙薇經常穿上闊身衣物，以免贅肉現形。

趙薇於2018年現身金像奬頒奬典禮時身形圓潤。（經濟日報圖片）

為了上鏡更美，趙薇下定決心減肥，透過運動和飲食雙管齊下，她曾向傳媒表示1個月內減去26磅，不少網民猜測現時趙薇體重不足100磅。

至於減肥秘訣，在運動方面，趙薇選擇以游泳來減磅，令身體線條變得勻稱，同時有助訓練肺活量。另外。她又喜愛做指壓按摩，可減少脂肪堆積，有助消臉部水腫，對減大腿、小腹有明顯功效。

飲食方面，趙薇就主要靠以下3種餐單：

1. 檸檬水 

趙薇分享，一次通常會使用2個檸檬，比例大概為1000毫升水，搭配200毫升的檸檬汁。有助促進消化、美白，亦可加快新陳代謝，排走體內多餘毒素。

2.豆腐湯取代一餐

趙薇減肥時會將豆腐湯作為三餐中的一餐，而烹調豆腐湯時，亦可加入不同食材變化出各種口味，例如紅蘿蔔豆腐湯、海帶豆腐湯等。豆腐豐含大豆卵磷脂等對身體有益的成分，同時亦有助改善便祕。

3. 自製「消脂蔬果汁」

趙薇會每天自製消脂蔬果汁，材料包括青瓜、蘋果、番茄、西洋芹和苦瓜，亦可按個人喜好加入洋蔥或蒜頭調味，消脂蔬果汁熱量低且含高纖維，有助減肥。不過，由於蔬果汁中的酵素和維他命經氧化變質後，營養價值會下降，所以製作後最好在15分鐘內喝完。

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責任編輯：羅嘉欣

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