【神秘懷孕】懷孕10個月渾然不知　大懵媽腹痛入院送產房誕女兒：莫名就當媽了

▲ 有媽媽懷孕10個月渾然不知，直至腹痛入院直送產房誕下女兒。

不少媽媽懷胎10個月都面對很多不適，然而有台灣媽媽竟經歷整個孕期仍懵然不知，直至腹痛到醫院才發現要生產，即時入產房誕下女兒，雖然孩子一度要入住加護病房，所幸一切平安，如今已是10歲的健康女孩，媽媽也笑言這是「老天爺給的禮物」。

有台灣女網民近日在facebook群組「爆廢1公社」發文，分享她女兒出生的經歷。她表示，自己與前夫交往的10年間，她沒有避孕，但亦沒懷孕的跡象，懷孕前體重一直是100公斤（220磅）。而她當時經期不穩，有時半年才來一次，所以她一直沒有記經期的習慣。

腹痛入院始知懷孕

然而，10年前的某天，她因肚子劇痛到醫院看急症，醫生幫她打了止痛針仍無效。醫生懷疑她流產，為她安排超聲波和內診，沒想到照超聲波後，醫生表示，「產婦快生了，快送產房！」

原來她早已懷孕卻懵然不知，很快入了產房後她就生下女兒。她憶述，當時因為沒工作，每天都在家中昏睡，而且還很喜歡喝薏仁湯。而女兒因為待在肚子裡太久，吸入了胎便，需要住新生兒加護病房，慶幸其後抽了骨髓和做了一系列檢查，女兒一切平安，如今更已是10歲的健康女孩。

老天爺給的禮物，注定要來當我的寶貝女兒。

不少網民都紛紛表示驚訝，「流產變生產厲害了」、「這也太後知後覺」、「可能胎動時你覺得像在腸胃蠕動，而我胎動時痛到恥骨感覺都要裂開」。

拆解「神秘懷孕」

本港婦產科專科醫生方秀儀過往接受TOPick訪問時指，「神秘懷孕」又稱「隱秘懷孕」，是指在分娩前未被發現的懷孕，這情況不常見，但過往亦有個案。據外國統計，大約每450名孕婦中有一個直到20週後才知自己懷孕，而每2500名孕婦中就有一個直到分娩才知自己懷孕。

隱秘懷孕可能的原因包括荷爾蒙不穩定，導致經期不準，而青春期、多囊卵巢症、最近剛分娩、肥胖或過瘦、臨近更年期、壓力大等都是有機會致經期不準。此外，避孕失效，如漏服避孕藥、子宮環移位等都會令女士懷孕而不自知。

方醫生表示「隱秘懷孕」對媽媽及BB都有風險，因為沒有產前檢查，不知道有機會出現妊娠高血壓、妊娠毒血症、妊娠糖尿病等。此外，孕婦可能沒有攝取足夠營養，或繼續抽煙、喝酒，影響BB健康。同時，孕婦沒有定期產檢，不會發現BB有否異常或生長遲緩。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳