旺角一棵史氏鐘花古樹受真菌感染枯死　今將獲康文署移除

▲ 旺角一棵史氏鐘花古樹受真菌感染枯死，今日將獲康文署移除。（擷自樹木登記冊）

旺角洗衣街花園一棵史氏鐘花古樹去年被揭受真菌感染，惟經風險緩減措施後仍不斷惡化，樹冠明顯稀疏及枝條枯死，早前經諮詢油尖旺區議會後，康文署今日(30日)將移除有關古樹，並會安排在原址補種一棵黃花風鈴木。

該棵史氏鐘花古樹列於《古樹名木冊》內，編號為「LCSD YTM／110」，署方去年10月確定該樹受真菌感染，隨即採取風險緩減措施，包括清理樹冠及施放殺菌劑等，但樹木健康仍然不斷惡化，樹冠明顯稀疏及枝條枯死；今年1月曾聯同發展局綠化、園境及樹木管理組及其樹木審視小組實地檢查該樹，確定樹木已經枯萎。

發言人補充，古樹雖未有即時危險，但有潛在倒塌風險，已即為樹木提供臨時支撐，以防倒塌，並諮詢油尖旺區議會有關移除該樹的意見，並沒有收到反對意見；管理組亦已知會城市林務諮詢小組移除該樹的建議。為保障公眾安全，康文署今日移除該樹。

署方重申，會繼續謹慎檢查和護理轄下樹木，只會在沒有其他可行的改善方案下，才會考慮移除有問題的樹木。

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責任編輯：陳正怡