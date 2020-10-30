  • 26°C
香港時間 : 20201030日 (週五) 12:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

旺角一棵史氏鐘花古樹受真菌感染枯死　今將獲康文署移除

社會 11:58 2020/10/30

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

旺角一棵史氏鐘花古樹受真菌感染枯死，今日將獲康文署移除。（擷自樹木登記冊）

旺角洗衣街花園一棵史氏鐘花古樹去年被揭受真菌感染，惟經風險緩減措施後仍不斷惡化，樹冠明顯稀疏及枝條枯死，早前經諮詢油尖旺區議會後，康文署今日(30日)將移除有關古樹，並會安排在原址補種一棵黃花風鈴木。

該棵史氏鐘花古樹列於《古樹名木冊》內，編號為「LCSD YTM／110」，署方去年10月確定該樹受真菌感染，隨即採取風險緩減措施，包括清理樹冠及施放殺菌劑等，但樹木健康仍然不斷惡化，樹冠明顯稀疏及枝條枯死；今年1月曾聯同發展局綠化、園境及樹木管理組及其樹木審視小組實地檢查該樹，確定樹木已經枯萎。

發言人補充，古樹雖未有即時危險，但有潛在倒塌風險，已即為樹木提供臨時支撐，以防倒塌，並諮詢油尖旺區議會有關移除該樹的意見，並沒有收到反對意見；管理組亦已知會城市林務諮詢小組移除該樹的建議。為保障公眾安全，康文署今日移除該樹。

署方重申，會繼續謹慎檢查和護理轄下樹木，只會在沒有其他可行的改善方案下，才會考慮移除有問題的樹木。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡

康文署 樹木

最高瀏覽

【全日面授】消息：教育局最快下周晤學界商討恢復全日課堂安排
06:00 2020/10/29
【全日面授】消息：教育局最快下周晤學界商討恢復全日課堂安排
【BNO】雷頌德夫婦居英陪3子讀書　「Mark嫂」梁家玉提醒移民英國8大考慮要點
11:42 2020/10/29
【BNO】雷頌德夫婦居英陪3子讀書　「Mark嫂」梁家玉提醒移民英國8大考慮要點
【百佳大抽獎】百佳大抽獎結果即日起公布 查詢得獎結果及領獎方法攻略
11:57 2020/10/29
【百佳大抽獎】百佳大抽獎結果即日起公布 查詢得獎結果及領獎方法攻略