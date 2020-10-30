【咖啡節】太古坊糖廠街市集11月回歸　咖啡名牌Blue Bottle Coffee設期間限定店【內附詳情】

▲ 糖廠街市集聯同本地人氣創意食店，將於11月開始回歸太古坊。(資料圖片)

糖廠街市集聯同本地人氣創意食店，將於11月開始回歸太古坊，除了於11至12月舉行咖啡節，並邀得國際咖啡品牌Blue Bottle Coffee開設期間限定店，與其他本地精品咖啡店及咖啡師，以市集限定的咖啡為大家注滿能量！

有咖啡界Apple之稱的Blue Bottle Coffee藍瓶咖啡，今年4月才正式抵港，開幕當日更引來大批人潮，等足兩、三小時才品嘗到！今次Blue Bottle就會在太古開設香港首間期間限定店，提供招牌咖啡、窩夫小食及限定精品，咖啡迷不要錯過！

其他矚目食店還有Cat's Eye Bistro（貓之眼），由屹立50年以上的日本洋食店大廚所創立，以優惠價格提供日本咖喱汁、忌廉汁、手打漢堡扒飯等日本美食。今次也會在糖廠街市集推出限定食品，為顧客帶來味蕾上的新驚喜，當中包括茄汁雞肉蛋包飯配自家製燉牛肉汁。

▲ 市集會推出限定食品，為顧客帶來味蕾上的新驚喜。(資料圖片)

而NOMAD Burger的龍蝦漢堡也不容錯過，食客更可以透過自由組合，自選喜愛的醬料、配料、肉類及麵包，隨心調配出能治癒自己心靈的食物

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到明年1月及2月，糖廠街市集會為你帶來更多有機食品及有「營」素食選擇，以健康滋味迎接新的一年。

糖廠街市集咖啡節2020

地址：鰂魚涌太古坊一座One Taikoo Place地下

日期：11月2至27日及12月1至18日逢星期一至五(公眾假期除外)

開放時間：8:30am-3pm

記者：李越樺