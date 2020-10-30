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海關破歷來最大宗冒牌口罩案　檢10萬個口罩市值約300萬元拘71歲男子

社會 12:14 2020/10/30

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海關檢10萬個冒牌口罩，市值約300萬。

海關於本周三（28日）在元朗一個儲存倉檢獲約10萬個懷疑冒牌口罩，估計市值約300萬元，為海關破獲歷來最大宗的冒牌口罩案件，事件中拘捕一名71歲男子。

【新冠肺炎】體育處所資助計劃今日起接受申請　合資格體育處所可獲3萬元資助

香港早前接獲舉報指有公司售賣懷疑醫療級別口罩，經深入調查後，在10月28日在元朗一個儲存倉庫檢獲商批口罩，並於同日突擊到涉案位於新蒲崗的公司，以及九龍城一個住宅單位，事件中拘捕貿易公司一名71歲的負責男子。

版權及商標調查科高級監督謝國強指出，購買這些醫療級別的口罩的通常是醫院、醫療機構員工等，有關口罩的售價是一般外科口罩25倍，假貨約30元一個，較真貨一個的價錢便宜約20元。

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謝指有關口罩的像真度很高，其分別在於口罩上的文字印刷，真貨的文字印刷清晰，假貨則十分模糊。這宗案件為海關破獲歷來最大宗的冒牌口罩案件，鑑於口罩的數量龐大，他相信不法商人是借海外新冠肺炎疫情嚴峻，乘機轉售到海外，暫未得知銷售的地點，以及口罩的來源地。

他強調有關口罩沒有流入本地市場，案件仍有調查中，不排除有更多人會被捕。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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記者：郭詩詩

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