【重男輕女】1歲女遭4歲堂哥啃咬手臂留牙印　偏心嫲嫲縱容孫仔：他不會控制情緒

▲ 台灣有位重男輕女的嫲嫲，縱容男孫，無視1歲女童遭4歲小堂哥啃咬。

隔代育兒難免出現紛歧，台灣有名重男輕女的嫲嫲過分溺愛孫仔，縱容男孫欺負其他小朋友，讓1歲女童遭約4歲小堂哥啃咬，手臂有明顯的牙印，紅印需時才消褪。雖然女孩沒有大礙，但男孩父母及長輩辯解的話，令人感到無奈，欠缺家教。

嫲嫲重男輕女偏幫孫仔

一名台灣女網民在facebook群組「爆怨公社」發帖，表示自己妹妹每次帶女兒回婆家，小女兒總被她的小堂哥欺負，然而嫲嫲重男輕女，經常偏幫孫仔，而小堂哥的父母又愛理不理。女童姨媽大呻︰

只會生不會教的人！妳兒子三歲多快四歲了，還不會控制自己的情緒。我外甥女才剛滿一歲，她就控制的了自己的手嗎？

她心痛外甥女沒有碰到堂哥的玩具，無故被欺負，有感男孩沒有家教，不會禮讓妹妹，還直接動粗咬他人一口。而最過分是男孩的家人沒有感到抱歉，嫲嫲更是重男輕女，見孫仔欺負孫女，見怪不怪。家人為男孩辯稱︰

對不起哦！他還不會控制自己的情緒。

姨媽表示女童媽媽很膽小，未有跟奶奶反應不滿，而且其「豬隊友」又幫不到忙。她當下很想把外甥女帶回娘家，只是被勸阻不要衝動。

網民建議少見奶奶

網民一起討論起育兒觀，有指父母要反映，不宜沉默，否則長期下去，有機會影響孩子成長。「偶爾還是需要表明立場不能讓孩子受委屈，這樣對孩子不好，對方只會越來越過分……不能忽略掉自己的孩子，成長只有一次」，網民表示，奶奶本身偏心再作賊心虛會欺負新抱，如果勸阻無效，盡量減少見面。

TOPick曾訪問心理輔導員及家庭治療師文盧麗萍（文太），她提醒爸媽留意養兒育女的責任須父母承擔，不宜過分依賴長輩，重要是雙方調適心態，始終兩代生活經歷不同，管教小朋友時易出現分歧。若果見長輩教法有問題，勿直斥不是，多從旁觀察長輩如何照顧孫兒，遇上認為不妥當的地方，不要立即指正長輩，尊重為上，彼此多溝通。

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責任編輯︰王明芳