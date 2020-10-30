【驚安の殿堂】將軍澳澳南海岸Donki 11月11日開幕 佔地2.5萬呎舖24小時營業
休閒消費 12:28 2020/10/30
日本超市「驚安の殿堂」（DON DON DONKI）在新冠肺炎疫情下在本港逆市擴充，第5間香港分店為將軍澳澳南海岸Monterey Place，將於11月11日，成為將軍澳區市民的福音！
今日驚安の殿堂DON DON DONKI在Facebook宣布第5間分店將於11月11日（三）早上10點開幕，新分店位於將軍澳澳南海岸Monterey Place 1 樓的DON DON DONKI Monterey Place店，售賣多款運動及寵物商品，新分店24小時營業，下班後仍可輕鬆購物。
早前有網民在facebook群組「將軍澳主場」上載相片多張分店裝修，不少網民也留言表示相當期待。Monterey Place商場鄰近將軍澳港鐵站A2出口，網民指約步行8分鐘即可抵達商場。
據資料顯示，近年登陸香港的「驚安之殿堂」已先後於尖沙咀、荃灣、銅鑼灣及中環等區開業。
點擊大圖了解驚安の殿堂中環分店情況：
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點擊大圖了解驚安の殿堂銅鑼灣分店情況：
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責任編緝：王芷瑩