【撑腰之選】美國Steelcase辦公室椅創新Air LiveBack技術 　全方位支撑腰背助打工仔避勞損痛症

▲ Air LiveBack技術可使椅背隨着用家的姿勢變動而作貼合支撑，全方位承托其腰背。（Steelcase提供）

談及打工仔常見痛症，肩頸、腰、背3大位置肯定少不免，目前仍有不少上班族因疫情留家工作，維持同一姿勢太久，本來就易誘發勞損痛症，若再加上姿勢不正、椅子承托力不足，無論多年輕都有機會捱壞骨頭，還未老就周身骨痛！

來自美國的辦公家具品牌Steelcase，其Series 1辦公椅系列以符合人體工學的椅子設計作為賣點，具備支撑脊椎、手臂等位置的功能。今年品牌再度推出全新Series 2座椅，加入創新的Air LiveBack技術，將已有的功能再「升級」。

座椅融入新技術支撑腰背

Steelcase Series 2所具備的Air LiveBack技術，以幾何設計為出發點，由於以往的辦公椅缺乏可調校的彈性，椅背要不太過柔軟、沒支撑性，要不雖然具備支撑力，但椅背的硬殼框卻太緊而欠缺柔韌性。

Air LiveBack技術乃特別設計，椅背為波紋網狀，可因應用家的坐姿而向兩邊張弛伸縮，能360度多方向旋轉、扭動，傾斜度亦可靈活調整。椅背可隨着用家身體的姿勢變動、移動，以模仿人體脊椎運動來做出最貼合的支撑。

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除此之外，Series 2座椅腰撑、扶手都可隨喜好自行調節，可活動的腰靠使用家的下背部都有支撑。而其進階自載重張力調節、可調節座位深度，以配合不同身高、體形的人，作合適的座椅設定。

打造專屬心水辦公椅

新系列具備標準坐高辦公椅和高腳椅兩個選擇。更值一提的是，Series 2椅背設計簡單不花巧，物料同時具備透氣、透光功能，更可另加3D微型網布或泡棉椅背，使保暖能力更強。而頭枕、衣架等配件都可任意配搭，實行個人化訂製。

想走型格風、極簡風？Steelcase Series 2都能提供選擇，即使想在家打造較愜意的工作空間，也不覺突兀，現於Steelcase網店發售。

記者：吳霆俊