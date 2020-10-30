【母愛印記】患不孕症打排卵針誕4胞胎　5孩媽曬產後鬆弛肚皮︰我自豪

▲ 澳洲一位不孕的媽媽打排卵針懷上4胞胎，並自豪分享產後鬆弛的肚皮。

媽媽在懷孕生育的過程殊不簡單，每一個生命都得來不易。澳洲一位媽媽原本育有一女，患有不孕症的她希望再添孩子，打排卵針後竟驚喜懷上4胞胎，並平安誕下孩子。這位5孩媽媽近日分享產後鬆弛肚皮，更自豪表示肚子孕育出4個生命奇蹟。

據英國《每日郵報》報道，30歲的Natalie Maree來自澳洲西部羅伯恩（Roebourne），她與丈夫Kahn育有現時2歲的女兒Kiki，他們在成功懷上Kiki前，一直為生育問題苦苦掙扎多年。因為幾年前，Natalie被診斷患上「無法解釋的不孕症」（unexplained infertility），也稱為「不排卵」（anovulation），這種情況意味著她必須注射激素以刺激排卵。

▲ 打排卵針後，Natalie驚喜地懷上4胞胎。（圖片來源︰「KiKi and The Quads」fb）

打排卵針懷4胞胎 丈夫差點嚇暈

打排卵針後，Natalie驚喜地懷上4胞胎，她以為自己能再次懷孕已很幸運，想不到還一次過來4個孩子。她憶述在懷孕7周的產前檢查中，醫生先說發現她有兩個囊，她尖叫以為是雙胞胎，但醫生很快糾正她，並告訴她實際上不只有兩個嬰兒，而是4個。

▲ 媽媽懷孕34周時的巨肚。（圖片來源︰「KiKi and The Quads」fb）

當時醫生舉起了4隻手指，代表Natalie懷了4胞胎，她笑說丈夫Kahn聽到後幾乎昏倒，她自己也嚇得下巴差點掉下來。

4胞胎發育良好，Natalie於7月21日在懷胎34周時，剖腹產下4胞胎，包括Maioha Kahn重2.3公斤、Frankee Gene重1.92公斤、Marley Rose重2.2公斤和Maddison Grace重2.1公斤，4個孩子在幾分鐘內先後出生。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

公開鬆弛肚皮 面對真實的自己

Natalie一直在其Facebook及Instagram分享Kiki和4胞胎的日常，她透露和Kahn每次花約一個半小時來餵4個嬰兒吃奶，而且一旦他們入睡，她就開始倒數下一餐奶的時間。

她早前分享了兩張自己的照片，第一張她穿上T恤，第二張則拉起T恤，露出她產後5周的肚子，可見肚皮鬆弛滿佈妊娠紋。她坦言本來只想公開第一張照片，可是認為第二張照片才是真實的她︰

我這個肚子孕育出4個生命奇蹟。

▲ 4胞胎現在3個月大。（圖片來源︰「KiKi and The Quads」fb）

她為身體能夠孕育小生命而感到自豪，不過她亦承應，「如果我說愛現在的肚子，是對自己和所有人說謊」。她的誠實引起很多媽媽的共鳴，網民感謝她的真實和勇敢。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳