【假期市集】D2 Place限時市集兩個孖住上　萬聖節撞啱正月十五玩轉荔枝角【內附檔攤推介】

▲ 荔枝角D2 Place本周末同時間舉行兩個市集。(商場提供)

D2 Place今次舉辦的一個名為《藍：月》市集，是因著有傳說指在同一個月份中出現第二次滿月的話，便是「藍月」。剛好今年的10月31日萬聖節是農曆十五。在月黑風高、藍月高掛之時，Colon Pro便以萬聖節作市集主題！同大家來過wewa萬聖節。

《藍：月》市集檔主推介：

1.egao.craft

egao的日語漢字是笑顏，希望作品能讓大家展現笑顏。作品由80番DMC繡花線製作，以花為主題。作品有頸鏈，手鏈，耳環，扣針，小擺設等等。

2.Heizlawdesign

檔主精心設計的手作耳環飾物，讓配帶它們的人每天都帶著開心喜悅的心情，為生活增添更多樂趣的時光！

3.石林手作部

這品牌包含了三代手作人，兩個後生媽媽、兩個銀髮族婆婆及孫女一起傳承手作，我們希望自家的手藝得以一代傳一代，而更希望銀髮族媽媽們有所寄託，令她們更覺存在感，與社會聯繫。

▲ 石林手作的手製包，很有日系風。(商場提供)

4.Dreamzhk

檔主把花與蠟結合，形成花蠟片，可懸掛於衣櫥、車上、起居空間，攜帶方便， 隨時享受香氣。是不錯的送禮小品。

▲ Dreamzhk把花與蠟結合，形成花蠟片。(商場提供)

日期：10月31日11月3日

時間：12nn-8pm

地點：荔枝角 D2 PLACE ONE 2樓 The Space

《SOHO MARKET 我們的小時候市集》檔主推介：

1.老王玩老泥

老王收集日常生活中發生的小事情以插畫的方式加入到的陶藝作品中。作品的敘事表達從她個人經歷及感受出發，表達對身邊事物的情感，希望以輕鬆調皮的方式引起不同人的共鳴。。

2.New Norm Living

這是一家生活方式商店，出售由獨立設計師和藝術家創作的一系列產品。

3.satikodo

每一種「香味」，代表一份「掛念」。成為一個售賣回憶的人。專出售線香、香座、聖木、鼠尾草

4.cravis handmade shop

藝術品不是一件昂貴、遙不可及的東西，它應該可以給所有人所擁有的，每一件作品都是獨特而有個性的。店主是一個十分樂觀而且喜歡彩色的人，她希望把的好正能量帶給每一個人並可帶它到任何的地方。立體設計的熱縮膠飾品，令平面的熱縮膠更有特色。

▲ cravis handmade shop 的應節耳環。(商場提供)

日期：10月30日-11月1日

地址：D2 Place 二期地下The Garage （荔枝角地鐵站D2出口）

記者：郭秀芳