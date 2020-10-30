【兒童運動】花式跳繩強化背肌改善寫字姿勢　教練：兒童運動量不足影響專注力

▲ 教練李婉婷指出，花式跳繩講求手和腳的協調，4歲正發展大肌肉能力，課堂的教學重點是讓學員同時強化到肌肉群。

講究創意及全身協調能力的花式跳繩，不但可以鍛練大人小朋友的心肺功能，小朋友練習到指定動作，還可以增加自信。前幼師兼花式跳繩教練李婉婷（爆婉姐姐），因自小學習跳繩，感到這運動老幼咸宜，決定放棄幼稚園教職，任教4歲至7歲體驗班，推廣學習花式跳繩的好處。她謂這運動可以自創花式，有無限變化，幼兒更可以自己創作動作。

爆婉姐姐是香港專業花式跳繩學校體驗班教練，自小在沙頭角成長的她，因習慣通山走，練就一身彈跳好功夫。

爆婉謂小一時，跳繩已可一口氣跳上100下，貼近小五、六生的能力。後來加入花式跳繩校隊，並代表學校比賽，中一至中四成為跳繩學校精英運動員。回想中學時因太愛這運動，每周由沙頭角出九龍集訓兩次、日練數小時，加上不會錫身，故經常周身傷，令父母一度要求她暫停。到中四時終因顧及公開試，才向此運動說再見。

▲ 小朋友愈細，教練的介入愈多。

後來在大學攻讀幼兒教育，主修幼兒表達藝術，學習如何引導幼兒運用肢體或戲劇表達自己。實習時，她體會到幼稚園學生普遍體能時段並不多，學校環境及空間，亦使體能課堂內容有所限制。

運動量不足，令孩子肢能能力弱，例如會影響寫字、背書包時背部不夠力，更會影響專注。運動全面影響成長和學習，需要重視。

爆婉表示，後來決定由全職幼教老師，轉行當跳繩教練，用自己的運動員資歷和經驗，加上對幼兒的理解，來構思小朋友課程，幫助一些小朋友發展其肢體發展能力。

有訓練架構

婉姐姐謂因自己有幼教背景，較擅長由孩子興趣上着手，推動小朋友更投入課堂，並按照其程度和能力，跟家長溝通。

若見到小朋友基礎能力稍弱，我們會提供一些親子練習建議，指導家長在日常生活中多輔助孩子，以加強肌力。有時會請家長跟子女等電梯時，玩單腳站立，進而改善到跳繩時的動作等。

她笑言最希望幼兒可以透過學習花式跳繩，提升基本動作技能的穩定性，加強他們的大肌肉能力，日後能改善寫字時姿勢。

他們腰會坐直，因背部力量強了！

花式跳繩雖然未是奧運項目，卻是有訓練架構的運動，精英學員可以參加比賽，透過有目標的練習，提升肢體能力，表達不同花式的技巧。再者，它也是非常安全的運動，爆婉姐姐解釋，初學者須先掌握如何安全着地，不可靠死力去跳，或跳到太高，進入正式學習之前也會指導拉筋。

▲ 小學員進行拉筋以準備進入訓練。(被訪者提供)

4歲幼兒3個月內掌握跳前繩

花式跳繩講求手和腳的協調，4歲正發展大肌肉能力，她謂課堂的教學重點是讓學員同時強化到肌肉群，透過遊戲，訓練小朋友的腳部平衡感、手部拋擲的能力，強化基礎的肌力，才去學習個人動作。學生也會學習到跳大繩和雙人花式，愈細的小朋友，教練會介入多一點。

雙人繩有時則會由一個掌握較穩定的小朋友，去帶一位初學者，期間讓雙方都學到合作。跳繩的每一步驟都很清晰，一心急便會跳不成，因此小朋友需要冷靜去跳，不可心急，對日後自我身體的控制能力便會加強。

爆婉謂一般大人向前跳，看似簡單，對幼兒卻一點不簡單。平時很少跑跳的小孩，平均要3個月才能掌握到連續前跳，但有運動開的孩子，有機會一兩堂便可掌握；之後可進入花式，包括掌握交叉繩、側擺側擺開等。

跳繩是立竿見影的運動，當孩子跳到，有直接滿足感，跳不到便自然頹喪失望，我們作為教練要善加鼓勵。有趣的是，聽過很多家長不相信4、5歲子女，一兩月內可以跳到大人也未必懂的花式，例如交叉繩、開合腳，但這真是有可能。

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忌心急 學習做繩的主人

交叉繩是雙手平放在肚臍下、繩柄指向兩旁和貼實身體，劃一個交叉，跳時交叉不離開身體。而側擺側擺開是一個三部曲動作︰把繩柄指向兩旁、向左右兩邊劃8字、再把繩打開前跳一下，之後重複3組動作。阿婉謂不少初學側擺跳小朋友會太心急，未及打開已跳，便會亂了節奏，或「kick」親自己。

所以小朋友會在學習過程中，會明白到如何控制好自己的身體。例如有些小朋友會覺得夠快出、出盡力去跳才是勁，其實他們需要學習做繩的主人，懂得控制條繩，包括要等繩落地才可入繩；用甚麼節奏去跳，保持穩定去完成動作。

▲ 小朋友在堂上開心學習。(被訪者提供)

每兩月考一次章 鼓勵進步

現時該校為鼓勵學員有目標去練習和進步，每兩個月考一章，在低中高3級各有5至7個級別，學員要在基本動作中掌握穩定地跳到不同下數。

由於疫情關係，學校現把考章放在網上進行，由家長拍片，檢視孩子能力達標，寄回證書以作鼓勵。

記者︰胡麗珊