【小巨人】130cm侏儒症患者開暖心火鍋店　助同路人求職：展現最認真努力一面

▲ 台北士林區有一間暖心火鍋店，侍應統一是侏儒症患者。

「別人的一步是我們的三步，相對比較容易累，但我們會互相支援，誰累就趕快去旁邊坐一下，其他人多多幫忙。」位於台灣台北士林區，有一間暖心火鍋店，侍應統一是侏儒症患者，場內走動時偶爾會被枱、櫃擋住，但無損他們認真努力、招待食客的滿腔熱誠。

據台灣媒體 「三立新聞」及「ETtoday」報道，今年30歲的火鍋店店長大頭是一名侏儒症病人，身高只有130cm。求學時期因身高關係，他總是被同學欺凌，稱其為「侏儒」、「怪人」等。雖然也曾感到難過，大頭亦很快振作起來，耐何到他求職時卻同樣因病而處處碰釘。

大頭於是嘗試和數名友一起開檔賣鹹酥雞，並受到「軟骨發育不全症病友關懷協會」前理事長葉文龍協助，開了「小聚人」火鍋店，目標是幫助更多病友求職。

「小聚人」取諧音是「小巨人」，開店目的是「建造一座百分百適合身心障礙病友的工作舞台」，內場員工主要是自閉症患者，侍應都是侏儒症患者，自開業後得到當地不少關注。

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由於疾病關係，侍應的手指無法正常撐開，比較容易割到手，也較難出力，拿餐盤時容易抽筋，工作時也偶爾會被枱、櫃擋住，有時也會拿不到放在高處的物件。工作雖然辛苦，但仍無損待客熱誠：

其實我們跟一般人沒有不一樣，只是矮了一點，雖然有些地方夠不到，但沒關係，我們就提前準備，讓所有客人看到我們最認真、最努力一面！

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責任編輯：羅嘉欣