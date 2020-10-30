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【娛圈有喜】「巨聲幫」羅孝勇娶模媽王丹妮　不介意做後父：她幾年前已叫我Daddy

娛樂 13:13 2020/10/30

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羅孝勇與王丹妮入紙結婚。

現年32歲的羅孝勇（Sheldon）於2016年公開認愛模媽王丹妮（Louise），二人拍拖以來感情穩定，羅孝勇亦早已表態想結婚。今日（10月30日）有媒體發現二人入紙註冊結婚，羅孝勇表示去年低調求婚，由於疫情關係，稍後會先行簽字註冊，對於未婚妻王丹妮育有女兒，羅孝勇愛屋及烏，不介意當繼父。

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羅孝勇與王丹妮結婚。（IG圖片）

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羅孝勇王丹妮拉埋天窗

羅孝勇與女友王丹妮的戀情開花結果，有媒體今日揭發兩人的擬結婚通知書，通知書上2人均填上「未婚」。

而羅孝勇跟女友王丹妮拍拖近3年多，王丹妮跟前度育有一名女兒，縱使女友是單親媽媽，不過羅孝勇未有介意，更早已視對方為結婚對象。

他近年更頻頻於個人IG分享跟「父女」溫馨合照，他不時帶王丹妮的女兒Affa去踩車及嘆美食。

王丹妮育有一女。（IG圖片）

否認是奉子成婚

羅孝勇今日向媒體透露，由於疫情的關係，不想將婚事拖得太久，故會先行簽紙，待疫情完了再舉辦婚禮。

對於未婚妻育有一女Affa，羅孝勇表示不介意做繼父，而對方女兒早已稱呼他為「爸爸」，另外他又否認是奉子成婚。

羅孝勇於2010年參加《超級巨聲2》入行，他跟當年奪冠的林欣彤（Mag）曾拍拖，當林欣彤因情緒病停工，羅孝勇更細心照顧對方。可是拍拖3年因Mag移情陳家樂，導致兩人分手。

之後，羅孝勇於2015年在派對中認識了模特兒王丹妮，兩人很快便墮入愛河，現在愛情終修成正果宣布結婚。

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至於現年31歲的王丹妮為著名的模特兒，她擁有179cm高挑身材。她在17歲時憑參加Elite模特兒比賽奪冠而入行，之後代表香港參加亞太區總選兼奪得冠軍，更曾於日本及米蘭行時裝騷，更深受各大時裝品牌喜愛。

而Louise是一名單親媽媽，她跟前度育有一個現時約5歲的囡囡Affa。

而Louise也是生長於單親家庭，她曾於訪問中大讚媽媽獨力照顧兩姊弟十分偉大。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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