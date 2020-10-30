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律政司入稟申禁止對司法人員「起底」　高院批准頒下臨時禁制令

社會 13:25 2020/10/30

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（經濟日報資料圖片）

律政司今（30日）早向法庭申請針對司法人員遭「起底」的臨時禁制令，獲法庭批准，有關禁制令內容將於稍後上載至政府及警方等網頁，法官將案件押後至11月13日再訊。據了解，律政司因應自2019年11月起，針對法官及裁判官等司法人員的「起底」及滋擾情況日漸嚴重，因此申請有關臨時禁制令。

據了解，律政司因應自去年11月起，於社交媒體Telegram及連登討論區等針對司法人員的「起底」帖文有上升趨勢，認為有關現象會影響本港司法制度的獨立性，因此律政司司長以公眾利益守護者的身份申請本案臨時禁制令。

據了解，現時司法人員所受到的滋擾包括披露其個人資料被披露等「起底」行為、電話騷擾及以司法人員的個人資料進行器官捐贈等登記及預約，有關帖文多達逾90個。

據悉，有關臨時禁制令的涵蓋範圍包括逾百名司法人員，而針對的對象則為任何作出上述違法行為的人士。法官將案件押後至11月13日，屆時若有人反對有關禁制令，可向法庭提出申請。

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記者：楊詠渝

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