【新冠肺炎】梁子超指源頭不明個案多涉60歲以下人士　社交活動活躍有傳播風險　

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，消息指今日新增7宗確診個案，包括一宗感染源頭不明個案；而昨日亦接獲一宗本地感染個案，屬早前一名確診患者的同事。呼吸系統專科醫生梁子超認為當局對個案的追蹤工作仍然不足，或會延誤確診；又形容本港疫情仍未算穩定，亦未到較為受控階段，呼籲公眾仍要小心。

呼吸系統專科醫生梁子超今日接受電台訪問時解釋，本港今個月至少有22宗感染源頭不明的本地個案，雖較7月時700多宗大減，惟第二波疫情高峰期時的3月，亦只錄得21宗感染源頭不明的本地個案，可見現時疫情仍未受控；又指近期源頭不明個案中，有逾8成患者都屬60歲以下，而他們的社交活動比較活躍，有一定傳播風險。

對於昨日新增一宗本地感染個案中，涉及一名50歲於上環工作的女子，屬早前第5293宗確診個案同事，因不屬密切接觸者，未獲安排入住檢疫中心，及後發病求醫始確診。梁子超認為，女患者於同事確診後未獲安排檢疫，衞生署亦未有發現她因病缺勤，反映當局對個案的追蹤工作仍然不足，或會延誤確診。

他指出，短暫接觸及間接接觸都可以感染，需要留意同一工作地點中，較早發病及因病缺勤的人士，進行追蹤工作；又稱如較早時間派發樣本樽，很多人或仍處於潛伏期，較遲派樽則病毒已傳播出去，建議就算首次派樽檢測結果全屬陰性，亦應於潛伏期中位數5天後再派樽檢測，如再現確診個案就需擴大檢疫範圍。

另外，就南韓先後多人接種流感疫苗後死亡的個案，當中涉及賽諾菲提供的疫苗。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷接受電台訪問時指，賽諾菲提供流感疫苗佔本港市場約一半，但強調供港疫苗的批次與南韓不同，若市民有憂慮可先觀望再決定是否接種，即使12月才接種亦不算遲，因12月底才到流感高峰期。

他補充，新冠肺炎疫情未止，建議市民最好接種今年的季節性流感疫苗，以免受到流感及新型冠狀病毒同時夾擊；惟經過南韓事件，政府應思考改善疫苗採購，如分散採購不同藥廠的疫苗，以免因某一品牌出現問題，影響整個疫苗接種計劃，亦應考慮是否有替補方案。

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責任編輯：陳正怡