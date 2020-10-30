警方拘4名大專女學生涉訛稱特務半年騙取820萬元　有事主5個月內被騙提款達7次

▲ 警方昨日（29日）拘捕4名大專女學生，涉訛稱特務，過去半年共騙取820萬元。

警方在過去半年接獲4人報案指遇上電騙，共被騙取820萬元，其中最高金額為720萬元，亦有受害人在5個月期間被騙7次提款。警方調查後，昨日(29日)拘捕4名女子，全部為大專生，相信在案中扮演特務角色負責收取騙款，現正追查幕後電騙集團。

被捕4名19歲至21歲的女子，當中3人是香港人、1名是持有香港身份證的內地人，涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪名被扣留。她們同是大專生，1人早前在海外讀書，互相並不認識，全部沒有案底。

東九龍總區重案組第3隊主管莫子威總督察表示，首宗案件發生在本年4月23日，受害人在葵盛東邨收到騙徒電話訛稱是內地執法人員，並指控受害人犯了嚴重罪行，要交出金錢來證明清白，受害人其後跟隨1名自稱是特務的騙徒到銀行提取3萬元；另1名受害人在粉嶺昌盛苑家中收到類似的騙徒電話，同樣在銀行提取73萬元，交給2名特務。

第3宗發生在8月15日，受害人途經油麻地港鐵站時收到電話，叫他返回佐敦家中等候特務，當該名特務登門後出示偽冒執法文件，並命令受害人將電話卡交出，及將銀行戶口號碼和密碼交給騙徒，其後發現720萬元被人轉走。

最後1宗發生在9月21日，受害人在安達邨賢達樓家中收到電話指會有特務到來收取3800元人民幣，並按指示將20萬元港幣轉走。

警方指受害人分別2男2女，介乎15至74歲，4宗案件共損失820萬元，單一損失由3萬元至720萬元不等；其中1名受害人被騙長達5個月，先後7次提款，最後問家人借錢時才揭發被騙。

警方呼籲，電話騙案並非新興罪案，但仍有市民被騙，強調銀行職員不會在電話中詢問戶口號碼，政府機構亦不會聘請任何人作特務，市民接到可疑電話時應馬上收線，或致電警方防騙熱線18222，如有市民曾受騙可致電36610103與東九龍重案組第3隊探員聯絡。

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記者：曾秋文