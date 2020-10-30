【明星理財】由零做生意經驗到擁有6間飯糰店　吳日言逆市下決不裁員不減薪　

▲ 吳日言去年初轉行做飲食業，現時準備開第6間分店。

2019年初，藝人吳日言（Yan）跳出幕前演藝工作，創業開日式飯糰便當專門店生意。短短2年間，先後遇上社會運動及疫情打擊，吳日言卻在逆市擴充，迎來第6間分店。自言對做生意零經驗的吳日言指：「沒有人教我，我都是邊做邊學，最重要是希望員工把感受告訴我，令我進一步改善。」

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▲ 吳日言去年起做老闆賣飯糰。（陳家瑩攝）

逆市擴充 有危便有機

吳日言早於2004年出道做歌手，事業上歷起起跌跌，至2019年，她與丈夫及友人就合資做生意賣飯糰。Yan透露開業時計劃一年開4間分店，卻遇上疫情影響，但她卻覺得危機之下，做生意更不可墨守成規，於是選址香港大學開設第6間分店。

她指：「作為老闆，看見生意額一個月較一個月少真的很心痛，但同時，一些店舖的租金也跌了6至7成，令我們都覺得要去搏，因為害怕繼續虧損。今次選擇大學，是發現以往分店都在遊客區，只要沒有遊客便很難經營，做民生區生意反而會相對穩定。」

疫情下，Yan坦言有分店生意的營業額試過零，故要先停業節省營運資金。

不過她就堅持：「是要開源節流，但我不會用員工開刀。我不希望在這時減人手、減人工，希望我們可以互相幫忙，所以只好自己再做多點，一些行政文書及運輸團購的工作我都親身上陣，慶幸得到食客支持，陪我們渡過難關。」

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▲ 吳日言現時準備開第6間分店。（經濟日報圖片）

小店富有人情味

做飯糰生意前，Yan與老公對飲食業生意零了解、零經驗，卻在短短兩年遇上不同難關。要在同業中保持競爭，Yan與老公對食物的質素都非常有要求：「開店前老公特意去餐廳學煮飯，一天十多小時都在煮飯，飯是飯糰的靈魂，也是很繁複的工程，絕對不可以看輕。」

她續指：「做食肆不會是獨家，每間店都各有所長，我們時常都要監察品質，客人反映意見要接受及改善，清潔上就要做足本分，令食客安心。」

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她又謂總員工人數約20人，與他們的關係尤其重要：「我很堅持出糧時要親手交支票予他們，我會想與他們聊天，了解分店的運作，也有責任要了解他們的心理狀況，溝通是很重要的一環。」

經營生意讓Yan學懂與人相處，對內要與員工要保持良好溝通，對外也要與客人建立互信關係。

吳日言分享道：「有學生來買飯糰試過忘了帶錢，我叫他先拿走下次再還錢便可，豈料下次他不僅來還錢，更帶朋友仔一同光顧，這些小事都令我感到很有人情味，也是很快樂的事。」

▲ 吳日言覺得做生意與員工的關係很重要。（陳家瑩攝）

生意讓生活轉變

回望這些年由藝人轉型做老闆，Yan感覺自己有很大轉變：「以前我會較自我中心，畢竟做藝人會覺得焦點都在自己身上，也會有時無明火起，為堅持一些事而忽略他人感受。但做生意不同，既有一個品牌在身，又要顧及很多人與事的發展，要以客為本。其實沒有人教我，只是邊做邊學，最重要是希望員工把感受告訴我，令我進一步改善。」

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她亦覺得做生意讓她的生活更充實：「做藝人生活好浮動，可能這個月有收入，下個月都不一定有那麼多，若沒有人找我又會自我價值很低，覺得在社會上是無用的人。曾有段時間很灰暗，經常失眠又很迷茫。之後就去了學很多想學的課程，再去做生意，加上要照顧女兒，生活慢慢充實，現在單單顧生意及家庭，我已完全沒有其他閒暇時間。」

不過，Yan就很享受現在的忙並快樂：「我喜歡日程很密的感覺，覺得這樣才不會浪費，以前有段時間甚麼都沒有，但其實想想也不需要氣餒及埋怨，時間是公平，可能下一段就會很忙碌，最重要是不要因一點煩惱而磨滅堅持的意志。」

▲ 吳日言指人生不要因一點難關便放棄堅持。（陳家瑩攝）

場地：大樹先生的家

記者：陳家瑩