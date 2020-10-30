【超強颱風】天文台科學主任指「天鵝」中心風力強　下周二進入本港600至800公里範圍　

▲ 天文台科學主任伍楚穎指，「天鵝」的風眼完整，中心風力較大。

強颱風「天鵝」在今日（30日）中午時分已增強為超強颱風，究竟下星期是否又會打風呢? 天文台科學主任伍楚穎今日接受TOPick訪問指，現時所見，「天鵝」的風眼完整，中心風力較大，所以現時列作超強颱風。她預料「天鵝」將於下周二（11月2日）最貼近本港，相信會進入本港600至800公里範圍。她續指，按照現時路徑，「天鵝」將劃過呂宋，因受到呂宋山脈影響，預料其進入南海中部後，風勢或會減弱成熱帶風暴。

▲ 颱風「天鵝」本日（30日）路徑。（天文台圖片）

▲ 強颱風「天鵝」未來數日路徑。（天文台圖片）

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至於「天鵝」在最接近本港時是否會掛上八號或以上熱帶氣旋警告，伍楚穎就說，現時仍存在不確定性，屆時需要再看實際風勢情況。

▲ 未來九日天氣預測。

天文台表示，東北季候風會在未來數日持續影響華南沿岸，該區普遍晴朗。同時，熱帶氣旋天鵝會在未來一兩日大致移向呂宋，隨後進入南海中部。與天鵝相關的雲帶會在下週中期影響南海北部，預料另一股東北季候風會在下週後期抵達華南。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋艾沙尼會在未來數日橫過菲律賓以東海域並逐漸增強，隨後路徑及強度存在變數。

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記者：郭家穎