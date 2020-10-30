涉違《禁蒙面法》事隔1年被控　5男女提堂分別守宵禁及禁足

▲ （經濟日報資料圖片）

反修例風波事隔近1年，再有5名男女被控參與非法集結及違反《禁蒙面法》，其中2名涉案女生尚未成年，分成兩案今（30日）於西九龍裁判法院提堂，各被告暫毋須答辯，以待辯方索取文件及提供法律意見；兩案分別押後至12月11日及23日再訊，各被告獲准保釋，2名涉案女生保釋期間須守宵禁令。

首案被告為12歲女生、14歲女生、王釗鴻（23歲）及陳錫華（57歲；電器技工），同被控1項參與非法集結罪。控罪指，4人於2019年10月13日在荃灣南豐中心外參與非法集結。

兩名涉案女生及王另各被控1項在身處非法集結時使用蒙面物品罪，控罪指3人於上述同日同地，身處非法集結時，無合理辯解而使用蒙面物品，即1個面罩、1條面巾及1個藍色口罩。

14歲女生另被控1項在公眾地方管有攻擊性武器，即1個能發出雷射光束的裝置。

次案被告陳國樑（31歲）報稱營業代表，被控1項參與非法集結及1項在身處非法集結時使用蒙面物品罪，控罪指他於2019年11月3日，在旺角彌敦道及亞皆老街附近參與非法集結，以及無合理辯解而使用1個面罩。

兩案今提堂，辯方申請押後以索取文件及向被告提供法律意見，各被告暫毋須答辯。

裁判官將首案押後至12月23日，而次案押後至12月11日再訊，各被准以現金500至5,000元保釋，期間不准離港及須居住在報稱住址，兩名涉案女生須守宵禁令，而次案被告另須守禁足令。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌