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食環署下周一起展開第二輪目標小區滅鼠行動　為期8星期

社會 14:28 2020/10/30

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（經濟日報資料圖片）

本港近日鼠踪處處，食環署下周一(2日)起，將於全港各區展開第二輪目標小區滅鼠行動，為期8星期，署方將據鼠患參考指數、投訴數字等於各區選出目標小區，針對性地進行防治鼠患工作，以持續深化地區防治鼠患的成效及提高市民防治鼠患的意識。

食環署指，因應過往目標小區滅鼠行動取得成效，署方今年繼續進行兩輪有關行動，第一輪行動已於六月完成，而第二輪將於下周一(2日)展開，將根據鼠患參考指數、投訴數字、居民意見、食肆及「三無大廈」數目等，於各區選出目標小區，繼續透過改善環境衞生、加強滅鼠及執法三方面，針對性地進行防治鼠患工作。

發言人稱，署方會於目標小區加強街道潔淨服務及街市和小販市場的清潔工作，包括清掃及清洗街道和後巷、清理及清洗廢屑箱，以及清理街市和小販市場攤檔的雜物和垃圾；並於出現鼠患地點如後巷、垃圾收集站、街市、小販和熟食市場及建築地盤的周邊地方等，加強放置毒餌及捕鼠器、毀滅鼠洞及實施防鼠措施。

署方亦會加強巡查食肆，針對衞生環境欠佳、在後巷處理食物和清洗器具、不適當處理和棄置垃圾等情況，加強執法行動；發言人強調對於公眾地方潔淨違例事項，採取零容忍態度，會加強檢控違例棄置垃圾及廢物的人士。

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責任編輯：陳正怡

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