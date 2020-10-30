【面試拍片】熱門幼稚園要求5日內交6分鐘影片　港媽大呻無時間預備︰時間好趕

▲ 有熱門幼稚園面試改為拍片，要求5日內交6分鐘影片。

受新冠肺炎疫情影響，不少幼稚園及小學面試改為拍片，考起一眾家長及小朋友。有港媽的女兒明年新學年入讀K1，她分享今日（30日）收到一間熱門幼稚園的通知，面試以影片取代，並需於明天（31日）開始的5日內提交6分鐘影。港媽大呻「時間好趕」，沒足夠時間好好預備。

6分鐘影片內容分3部分

該名港媽向TOPick透露，今日收到一間熱門幼稚園的通知，表示面試以網上提交影片的形式進行，請家長為幼兒錄製6分鐘以內的影片，並指家長與幼兒的互動過程中，可用粵語及英語對答。

校方附上影片內容及時間建議，包括3部分︰自由遊戲2分鐘，選取幼兒喜愛的玩具進行，玩具種類不限；聆聽故事2分鐘，幼兒聆聽家長說故事，中文或英文故事均可；唱歌2分鐘，幼兒以清唱形式唱出一首歌，並配以動作或舞蹈，家長可在旁輕聲伴唱。

▲ 熱門幼稚園的影片內容截圖。

急交片恐預備時間不足

而影片上載日期為明天（31日）至11月4日，即未計今日收到通知，需於5日內交6分鐘影片。港媽認為小朋友及家長都需要時間預備，她表示︰

拍片內容其實與其他幼稚園面試都相似，但今日先收到通知書，4號就deadline，時間好趕！尤其是阿女現在Trouble 2 時期，對鏡頭好抗拒……

港媽感到擔心，只能趁著緊接的周末時間先作預備。

這間幼稚園在全港設有多間分校，2020-21學年屬下所有幼稚園均參加「免費優質幼稚園教育計劃」。此外，據通知書所寫，校方將於提交影片3星期內，以電郵方式通知結果。

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責任編輯︰王明芳