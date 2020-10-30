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衞生防護中心前總監曾浩輝獲委任為醫管局成員　今年12月起生效任期2年

社會 15:09 2020/10/30

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（經濟日報資料圖片）

港府今日(30日)公布，委任香港社會醫學學院院長、衞生防護中心前總監曾浩輝為醫管局新成員，今年12月1日起生效，任期2年；另外，劉文文、林濬、龔楊恩慈、何沛謙、劉澤星及羅鳳儀等7名現任成員，亦再獲委任為醫管局成員，同樣於12月1日起生效。

當局稱，曾浩輝現為香港社會醫學學院院長，亦是醫管局榮譽顧問、香港醫學專科學院委員、防控非傳染病督導委員會成員，及癌症事務統籌委員會委員等。食衞局局長陳肇始對曾浩輝加入醫管局表示歡迎，並感謝即將離任的成員盧偉國，於過去6年對醫管局作出寶貴貢獻。

另外，港府亦再委任7名醫管局現任成員，當中岑浩强教授的委任由今年11月1日起生效，其餘6名現任成員包括劉文文、林濬、龔楊恩慈、何沛謙、劉澤星教授及羅鳳儀教授的委任，則由今年12月1日起生效，任期均為2年。

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責任編輯：陳正怡

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