【新冠肺炎】美容院按摩院及派對房資助11月1日截止申請　至今已獲8600宗申請

▲ （經濟日報資料圖片）

港府早前於「防疫抗疫基金」下推出第二輪美容院、按摩院及派對房間資助計劃，有關計劃將於周日(11月1日)截止申請；當局提醒有意申請資助的商戶，應於限期前到計劃的網上申請系統提交申請及相關證明交件，網站將於當日晚上11時59九分後停止接收申請，逾期申請將不獲受理。

港府第二輪「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」上月23日起接受申請；有關資助額根據員工人數而定，由1.5萬元至5萬元，連鎖美容院及按摩院可獲最多150萬元資助，每間合資格派對房間，會獲一次過2萬元資助，至今日中午已接獲8600宗申請，申請審批工作已展開，獲批的商戶下星期起將陸續收到經銀行過賬資助。

發言人提醒，計劃將於11月1日止申請。有意申請資助的商戶應於限期前到計劃的網上申請系統提交申請及相關證明交件；網站將於當日晚上11時59九分後停止接收申請，逾期申請將不獲受理。

港府早前預計，是次計劃資助可惠及約11000間美容院及按摩院，以及約500間派對房間。

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責任編輯：陳正怡