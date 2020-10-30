涉向警方防線擲水樽　15歲男生罪成還押候判

▲ （經濟日報資料圖片）

去年11月2日旺角有示威活動，15歲男生涉於期間向警方防線投擲1個水樽，被控在公眾地方作出擾亂秩序行為罪。男生早前否認控罪，在審訊中，辯方指拘捕警員事後未能在案發現場檢獲水樽。裁判官今（30日）於西九龍裁判法院裁決時，指未能檢獲水樽有多個可能性，他信納拘捕警員的證供，不認為拘捕警員的證供會因為找不到水樽而不可靠，裁定被告罪成，還押至11月20日判刑。

被告現年16歲，為中五男生，早前否認1項在公眾地方作出擾亂秩序行為罪。

裁判官今裁決時指，控方在審訊中傳召了拘捕被告的警署警長作供，警署警長供稱2019年11月2日晚上，他協助同袍押送1名女疑犯時，旺角西洋菜南街有人聚集及叫囂，期間被告向警方防線投擲1個水樽。

裁判官指，警署警長的證供簡單清晰、流暢自然，面對辯方盤問時，亦沒有遲疑或不合理之處，雖然辯方在盤問及陳詞時帶出辯方案情，指警署警長在拘捕被告及返回案發現場後，並沒有檢獲水樽，但除了沒有人投擲水樽，亦有可能是水樽被他人踢走或故意藏起，不認為警署警長的證供會因為找不到水樽而不可靠。

裁判官又指，辯方盤問警署警長時，呈上兩段片段，指出警署警長護送女犯人與截停被告這兩件事相距約2分鐘，而並非警署警長所供稱的3分鐘，而兩件事發生的位置相距45米，並非警署警長所稱的45呎。惟裁判官指這並不是嚴重誤差，不影響警署警長的證供可靠性，最終裁定被告罪名成立。

辯方求情時，指被告案發時年僅15歲，雖然父母離異，但被告與父親及父親伴侶相處融洽，被告父親亦於審訊中一直陪伴被告，而被告現時就讀中五，學校校長、副校長及班主任均為他撰寫了求情信，內容均指被告善良，成績平穩及操行沒有問題，相信被告無意傷人及希望被告能繼續學業。

辯方另呈遞了被告父親所撰的求情信，提及被告當日慌張下誤闖案發現場。裁判官質疑父親是否仍嘗試為被告開脫罪責，質疑被告沒有悔意。辯方後來更正，指被告父親只是在文筆用詞上有失誤。

裁判官最終將判刑押後至11月20日，期間被告須還押，以待索取感化、社會服務令、更生中心、勞教中心及青少年罪犯評估專案小組報告。

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記者：王仁昌