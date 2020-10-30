【喜愛夜蒲】連詩雅感恩伯樂錢國偉提拔　Shiga重提性感演出感壓力大

▲ 連詩雅感謝錢國偉當日的提拔。

前TVB綜藝節目金牌監製錢國偉（Wilson）於本周二因胰臟癌病逝，遺下2歲女兒。錢國偉在TVB期間生前曾提拔不少新人如唐詠詩、姚子羚等，後來錢國偉加入影圈拍電影《喜愛夜蒲》，就起用當時未有演出經驗的連詩雅，並讓她當上女主角，因此Shiga一直視對方為伯樂，對其離世十分感傷。

連詩雅約2010年以歌手身份出道，當時走較清純路線，但出道不久即接演電影《喜愛夜蒲》，戲中不乏性感及大膽演出，當時對連詩雅屬很大突破。

不過電影當年票房突出，更令連詩雅獲提名金像獎最佳新人，因此Shiga對錢國偉一直心存感激。在獲悉錢國偉因病逝世，當日她已在IG悼念，留言：「第一次拍電影，第一次入圍金像獎新人獎，謝謝你相信我，比機會我，感恩遇到你，一路好走。」

▲ 連詩雅對錢國偉離世甚感傷感。（攝影：湯炳強）

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日前Shiga為跟周柏豪合作新片《無間行者之生死潛行》宣傳，便感觸提及錢國偉的恩情。Shiga指:「雖然我早知道導演患病的事，但他突然過身，依然十分難過。

Shiga坦言出道時都受過挫折，曾感前路不明。「入行第2年最不容易，因已不是新人身份，且我知首年自己有些事做得不好，公司都有問話，一度以為再沒機會做下去。」

▲ 當年連詩雅出道不久便接演《喜愛夜蒲》。（東星圖片）

坦承初出道表現不佳

因此當時獲知可以演出《喜愛夜蒲》，更是女主角，Shiga就明白是很好的機會。她憶述：「當時也沒有特別去casting，因錢國偉已決定讓我演，只見見面談談話，因此他是我的伯樂，很感恩他如此信任我做此重要角色。」

連詩雅演了兩集《喜愛夜蒲》，當中不乏性感場面和激情戲，Shiga明言也是一大挑戰。「當時也曾擔憂，第一次拍戲就有這類場面，有掙扎過是否可以放得開，但也明白有包袱就不會演得好。」

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她慶幸由歌手轉至演員，沒有太大的不適應。「因當時由歌手去拍電影時，在這行仍是很新，不少教演戲的老師都說，如果像一張白紙去學習，會比有經驗的更好，因為沒有既定了的習慣，更容易接受新事物，所以當時演戲雖是由零開始，過程卻有很多得著。」