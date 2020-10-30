【親子好去處】荃灣秘探光板田壁畫村彩虹長梯　親子周末打卡好去處【內附交通詳情】

▲ 荃灣都有一條頗隱世的壁畫村光板田村，其中一道彩虹樓梯十分吸引人打卡。

近年愈來愈多大型壁畫吸引遊人到訪，繼上次介紹過港版彩虹眷村粉嶺坪洋壁畫村後，原來荃灣都有一條頗隱世的壁畫村光板田村，其中一道彩虹樓梯十分吸引人打卡。壁畫村不算大，走完樓梯兼連拍照時間約20分鐘便完成。

光板田上村位於大帽山山腰，是依山而建、曾是以養豬務農為主的寮屋區，隨着人口遷離，建於山坡上的寮屋日漸疏落。話雖如此，這條小村卻因一道長長的彩虹樓梯和大型彩色壁畫而吸引遊人前往打卡。

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兩年多前，義工團體綠腳丫的兒童社區探險隊和村民合力在村內山坡、房屋、空地繪上壁畫，造就今天大家所見的繽紛小村。而村內最出名的必定要數彩虹樓梯。這道樓梯蜿蜒於兩旁的村屋間，在視覺上可連貫而成，成為了大家喜愛的打卡熱點。

小村盛產大樹菠蘿

而兩旁的村屋外牆則繪畫了居民的生活，例如其中一幅鏤空的石牆被彷製成蜂巢，是因為村內仍保有一所養蜂場。又例如，牆壁上繪有可愛小豬、農民種植大樹菠蘿的情景，原來村內也開設豬油廠、五金工廠等，而且自1950年代起，村內已種植並盛產大樹菠蘿，自2009年起更會每年舉辦大樹菠蘿節。

光板田壁畫村

交通：港鐵荃灣站A出口乘搭51號巴士（平日一小時一班），到光板田村二段下車；或到荃灣川龍街小巴站乘搭80號小巴，到光板田上村二段下車；或從港鐵荃灣站步行約20分鐘，回程乘同樣的交通工具便可。

注意：村內因有種植，要注意防蚊；保持安靜以免對居民造成滋擾，自己垃圾自己帶走，做個有公德心的香港人。

記者：陸明敏