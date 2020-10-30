許廷鏗欣宜化身OL拍廣告　Alfred對文職滿好奇：想試試一齊偷懶的感覺

▲ 許廷鏗跟鄭欣宜一起拍攝廣告。

相識十年的好友許廷鏗（Alfred）及鄭欣宜（Joyce），早前為某品牌的蒸餾水拍攝宣傳短片，短片裡Alfred跟Joyce化身為辦公室職員，為了在辦公室內回收最多數量的膠樽，他們都需要展示不同的「功夫招式」，包括Alfred使出腿功，而Joyce即使出鐵砂掌。

一直響應環保的Joyce，經常自備餐具及環保飲管，希望為環保出一分力。對於曾經拍攝處境劇《畢打自己人》的Joyce，是次拍攝背景為辦公室，她稱：「雖然自己一生未試過做OL，但幸好曾經拍劇有經驗，所以都懂得怎樣『扮工』，我知道Alfred是沒有這方面的經驗，但他都『扮』得幾好。」

▲ Alfred跟欣宜化身為OL。

至於Alfred坦白自己對Office工作沒多認識，同時對此工作帶有很多幻想空間，他說：「不知道返Office的同事食飯時會否交換餸食？好想感受下在辦公室裡跟同事一齊『吞Pop』（偷懶）的感覺。」

▲ 二人跟工作人員對稿。

短片中的武打動作亦為Alfred帶來新鮮感，他說：「拍攝時突然有武術指導教我們做動作，感覺自己變了武打明星！」

最後，而Alfred更分享他的環保心得，就是踏入秋天，大家可以多開窗戶，取代長期用空調。Alfred亦提醒大家在刷牙的時候，可以嘗試戒掉長開水龍頭的習慣。