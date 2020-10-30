【新冠肺炎】居北角44歲男子源頭不明　於信德中心工作11名同事須檢疫　

▲ 一名居北角的44歲男子源頭不明。

本港新冠肺炎疫情持續，今日新增7宗確診個案，包括1人感染源頭不明，令連續4天未有再出現感染源頭不明個案「斷纜」。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻事隔5天，今日再召開記者會交代疫情。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增1宗感染源頭不明的本地個案，涉及第5321宗確診的44歲男子，10月27日發病，獨居於北角清華街10至16號，平時乘搭公司車到信德中心西座上班，從事文職工作，非特別高危工種。

患者公司有為員工做定期檢測，對上一次為10月9日，是次為10月29日，同公司40多名同事經檢測後全為陰性；患者確診後想起10月27日有出現疲倦症狀，惟自己不察覺。至於被問到患者是否從內地回港的豁免檢疫人士，衞生防護中心澄清指患者於新年後未曾到過內地，一直在港。

張竹君指，患者傳播期間即10月25日曾往畢架山行山，及後到蘇屋邨茶餐廳進食、10月28日到啟業邨大排檔進食；潛伏期內未有特別活動，曾與朋友10月23日晚上到港灣道體育館打羽毛球，劇烈時未有戴上口罩，翌日亦與一名友人於北角栢架山行山，行山期間無持續戴口罩。

她補充，病人同公司共有40多人，病人食飯後間或會於公司茶水間漱口，擔心當處較高危，即使清潔工每小時清潔，惟仍有同事或於病人漱口後使用茶水間，故曾共用茶水間人士及清潔工，連同與病人同一小組，座位較近的同事，一共11人都需安排檢疫，其餘同事亦會安排檢測多一次。

中心亦會安排曾與病人行山及食飯的數名友人檢疫，而病人居處將安排檢測及清潔。

本港昨日（29日）新增3宗新冠肺炎確診個案，包括2宗由德國及美國的輸入個案以及一宗本地個案，涉及土瓜灣樂民新村一名50歲女子，他是早前確診者的同事，詳情即看【下一頁】

本港今日起放寬部分社交距離措施，食肆每枱人數上限放寬至6人一枱，惟公眾場所則維持4人限聚令。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為食肆每枱人數上限與限聚令人數不平衡，兩者應一致，避免市民感到混亂。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡