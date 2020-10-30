兩14歲男女童認非法集結判保護令　律政司覆核要求判短期監禁

▲ （經濟日報資料圖片）

去年11月中大批人士在理大附近聚集聲援理大校園抗爭人士，兩名14歲男女童其後於少年庭承認非法集結罪，被判兒童保護令及不留案底。律政司今（30日）向上訴庭申請覆核刑期，指原審裁判官犯錯，包括認為兩名男女童於案中角色被動，律政司認為兩人角色屬積極參與，加上案情嚴重，判處保護令不足反映案件嚴重性，要求改判短期監禁。

兩名男女童案發時均14歲，被控於2019年11月18日，在加士居道與其他不知名人士一起參與暴動。案件早前於東區裁判法院少年庭處理，兩被告承認非法集結罪，裁判官何俊堯判處兩人接受兒童保護令1年，並不留案底。

律政司今向上訴庭就判刑提出覆核，並望庭上播放案發當日部分片段。律政司指出，根據片段顯示，兩名被告於案發時戴上口罩及面罩等全副裝備，並帶備雨傘作掩護，兩人角色積極，分別站在示威者前方，男童甚至向示威者展示手勢示意，示威者亦聽從指示，男童具有領導者角色。而女童則曾撐傘掩自己或其他人，她亦曾蹲下及注視地下，當時有示威者曾從地上檢起磚頭拋擲。

律政司一方指，兩名男女童一直逗留在現場近1小時，當時曾有39個汽油彈被擲出，兩人沒有離開現場，直至被警員拘捕。

原審裁判官認為兩名男女童於案中角色相對被動，判處兒童保護令及不留案底，律政司一方認為原審裁判官犯錯，判刑亦不足反映案件嚴重性。律政司指基於本案屬大規模非法集結及涉及相當暴力成分，加上兩名男女童於案中角色，理應判處短期監禁，即使非監禁，亦應判處勞教中心或教導所，以收阻嚇及懲罰效用。

兩名男女童代表律師則指，兩名男女童被判兒童保護令，並須守宵禁及須按福利主任安排進行會面，上訴庭若認為適合，可要求附加條件，安排兩名男女童履行義務工作，相當於社會福令效果。

代表律師又指法庭對相當年輕人士作出判決時，須考慮到其福祉，因此原審裁判官頒下兒童保護令旨在保護兩人，況且控方從沒有就本案對兩人作出更嚴重指控，故認為原審裁判官判決沒有犯錯。

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記者：林育慧