【新冠肺炎】導遊領隊工會稱本地遊及旅遊氣泡僅「吊鹽水」　促政府推基金盡快通關「急救」

▲ （湯炳強攝）

新冠肺炎疫情重創本港旅遊業，早前有大型旅行社要求員工停薪留職，有旅遊業工會指，行業已零收入達10個月，即使政府與新加坡達成旅遊氣泡和推出本地遊，仍只是「吊鹽水」，業內已傳將有20至30間旅行社結業或裁員，要求政府盡快推出行業基金和與內地通關，為行業「急救」。

香港旅遊業僱員總會理事長梁芳遠表示，本港1700多間旅行社通常利潤為10至15%，這年來已燒掉過往6至7年的利潤，減薪、改合約亦有出現。她舉例，僱主會將新約由有薪變為無薪，當導遊帶團後才與其分帳；旅行社一般職員減薪25%，高級職員更減薪一半。

她強調，行業內最重要資產是有經驗的人，旅行社不應保舖不保人，即使經營困難，也不應以停薪留職向從業員「畀緊無希望嘅希望」，呼籲僱主循正常途徑結業，讓員工取得應有的長服金和遣散費。

她又指，行內盛傳20至30間旅行社即將結業或裁員，料影響6000至7000人。

香港外遊領隊協會主席陳兆麟表示，4000名導遊零收入10個月，形容他們生活坎坷，甚至已有10多年經驗的領隊轉行做保安，當將來旅遊業復甦，人員流失將是旅遊業的大災難。

香港專業導遊總工會主席余莉華則指，行內不少人參與「特別·愛增值」計劃，培訓之餘取得每日約200元津貼，但他們多已用完4個課程上限，續處於無收入狀態。而新加坡旅遊氣泡的檢測費用高，本地遊的限制又大，對業界來說只是「吊鹽水」。

香港旅遊業僱員總會總幹事林志挺指，不論出入境團已零團量近10個月，即使政府與新加坡達成旅遊氣泡和推出本地遊，對生計亦無大幫助。「保就業」計劃和第三輪抗疫基金即將完結，業界風聲鶴唳，他形容旅遊業「已經入咗ICU要急救」，要求政府利用早前撥予旅發局的額外7億資金，盡快推出新的行業基金，支撐旅遊社營運和支薪，並推出健康碼與內地通關，增加訪港旅客。

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記者：徐紹軒