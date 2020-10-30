【新冠肺炎】醫管局正研究部分非緊急醫院恢復特別探訪安排　有關細節仍在準備中

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（ 陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心及醫管局今日（30日）下午公布最新疫情，本港新增7宗確診個案，包括6宗輸入個案以及一宗本地源頭不明個案，涉及一名44歲男子。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，隨著疫情漸趨穩定，公立醫院由上月起已恢復陪產服務，分娩孕婦的丈夫可以按照醫護人員的指示及遵守感染控制就可進入產房陪產，令孕婦分娩時可以有丈夫的支援。當局正積極研究在部分非緊急醫院恢復特別探訪的安排，現時正準備一些細節，會盡快恢復有關安排，並市民公布，惟仍要提醒市民不可以鬆懈，要時刻遵守感染控制措施，以及做好個人防護衞生。

另外，截至今早9時為止，醫管局共呈報10宗懷疑個案；在過去24小時，再多9名病人康復出院，至今共5,082名病人和一名疑似病人康復出院。現時有97名確診者在18間醫院留醫，其中9人危殆、4人嚴重，其餘84名病人情況穩定。公立醫院正使用1,098張負壓病床及614間負壓病房，其使用量分別是58%和66%。

劉家獻指，現時醫管局的最新個人防護裝備儲存量，至今共有5,600萬個外科口罩、550萬外科呼吸器、720萬件保護衣，1,080萬個面罩，有關裝備可足夠使用6個月。

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記者：郭詩詩