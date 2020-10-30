【活出自信美】6歲女童臉長巨大血管瘤面容扭曲　媽媽鼓勵愛女妝扮影靚相重拾自信

▲ 巴西一名女童面上長有先天性血管瘤，她透過打扮影靚相，重獲自信。

巴西一名女童面上長有先天性血管瘤，自一出世腫瘤已伴著著她，雖然未有嚴重影響健康，卻令她外貌奇特與別不同。小女孩的自我形象低落，甚至不想拍照及照鏡，媽媽見狀，為愛女打扮化妝，讓她穿上漂亮的衣飾，並拍照上載至網絡，令女兒重拾自信，展示獨特的美。

▲ 患有先天性血管瘤的Vitoria，面上有巨大腫瘤。（圖片︰Vitoria IG）

長血管瘤致面容扭曲

據英國《每日郵報》報道，巴西6歲女孩Vitoria患有先天性血管瘤，一邊面自出世時已長有腫瘤，影響面頰之外，更有一邊鼻子及嘴巴受影響而歪掉，面容扭曲。不幸中大幸是，血管瘤不影響Vitoria日常生活，亦不會帶來疼痛，只需要大約每隔數月定期進行檢查及治療，而日常玩耍時，宜小心避免弄傷血管瘤就可。

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面上長有巨大血管瘤，令Vitoria的自我形象日漸低落，備受歧視，一外出就飽受他人奇異目光，令她沒有自信心。她有一位4歲妹妹，36歲媽媽Rose表示大女曾很羨慕沒有患病的妹妹︰

大女曾經不想拍照及照鏡子，總是說想長得跟妹妹一樣，不想要血管瘤。

▲ Vitoria化身型格模特兒行catwalk。（圖片︰Vitoria IG）

從打扮影靚相獲自信

媽媽知道女兒其實很貪靚，便為她配搭不同服裝、改變妝髮，開始為她拍照，Vitoria享受其中，更因而獲得信心。而爸媽於去年11月為女兒開設Instagram，分享她的時尚百變造型照片。

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Vitoria的經歷及照片大獲網民讚好，現時有3萬6千名網民追蹤其IG。可是，有些網民認為父母利用女兒的殘疾去斂財，媽媽受訪表示被誤解，一度覺崩潰，絕望到想關閉女兒的IG帳號。所幸有大量網民鼓勵她，並支持Vitoria繼續展示獨特美麗的一面，分享正能量，展示患病者同樣可以活出漂亮。

Vitoria現正嘗試新的治療方法，以減少血管瘤內的血液量，從而令腫瘤不會惡化及變大，家人希望女兒將來可進行去切除腫瘤的手術，不用備受歧視。

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責任編輯︰王明芳