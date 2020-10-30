「MTR Mobile」 加強行程指南功能　提供最多3條建議路綫

▲ （MTR提供圖片）

港鐵公司的乘車應用程式MTR Mobile將於明日（31日）加強「行程指南」功能及「車務資訊」，將為乘客提供更多及實時路綫選擇及個人化的訊息，包括最多3條建議路綫，以及個人化「車務資訊」。

港鐵公司表示，現時乘客使用 MTR Mobile 的行程指南功能時，輸入起點及終點，無論是港鐵站或本港任何地點，程式均會提供一條預計乘車時間最短的建議路綫。功能加強後則可提供最多3條建議路綫，並列出各路綫的預計乘車時間、轉車步行時間及轉乘次數，方便乘客選擇切合自己所需的路綫。

另外，至於個人化「車務資訊」則能為乘客提供度身訂造的資訊，乘客可預先設定自己感興趣或經常乘搭的港鐵點對點路綫並選定時間和日子，若相關路綫服務於該些時段受阻，程式會向乘客推送通知。乘客配合使用加強版「行程指南」，便可即時知道其他可行的替代路綫，有助及早計劃行程。

港鐵公司商務總監楊美珍女士表示，更多路綫選擇、實時資訊以及個人化 的服務有助乘客作出選擇及計劃行程，更貼心滿足乘客不同的需要。港鐵會繼 續運用新科技，務求提供更貼心的服務，港鐵會致力持續提升 MTR Mobile的功能，與時並進，讓『智慧出行』成為生活一部分。

由9月1日起，港鐵免費WiFi服務亦已覆蓋啟德站、顯徑站及鑽石山站屯馬綫一期月台，現時，全綫港鐵重鐵車站的大堂及月台範圍，乘客均可以隨時免費上網。

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責任編輯：郭詩詩