【Shall We Talk】陳奕迅參觀青山醫院　Eason聆聽精神病康復心聲

▲ Eason自爆曾向太太、媽媽發脾氣，後來因錯怪對方而感悔疚。

陳奕迅為香港電台新電視節目《陪我講Shall We Talk》（11月1日首播）擔任主持，並為新節目打頭炮，與曾受精神困擾的人展開「一日的朋友」的旅程， 表達溝通與關懷對精神健康的重要。

首集節目Eason到青山醫院，向醫生自嘲「要入嚟拎藥，因為我成日都畀人話要入嚟（接受治療）」。他更走入牆身全是軟墊的「啤房」（隔離室），幻想病人難以控制自己時被關在房內冷靜的狀況。他更自爆曾向媽媽發脾氣，後來發現「鬧錯咗」而感到內疚，所以不難理解精神病患者也會因傷害過別人而感到自責、羞愧。

Eason拍攝當日一嚐「醫院餐」，在醫院飯堂與醫護及患者一起午餐。他感覺飯堂的氣氛很和諧，大家亦很有規律：「像去了Boarding School（寄宿學校）」。

另一日，Eason來到茶餐廳廚房與精神病康復的員工一起製作食物。幾位「伙計」見到偶像不免顯得靦腆，後來Eason一邊唱他們愛聽的歌曲，一邊等菠蘿包出爐，最終打開話題匣子，聆聽他們工作的趣事。

除Eason外，《陪我講Shall We Talk》另外三位主持包括舞台劇演員彭秀慧、劍擊一姐江旻憓及精神健康諮詢委員會主席黃仁龍。