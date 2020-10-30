【牙醫歌手】許廷鏗坦承疫情下情緒受困擾　更珍惜欣宜+林欣彤寶貴友情

▲ 許廷鏗疫情下更珍惜跟朋友相處時光。

「牙醫歌手」許廷鏗（Alfred）近日發表多首新歌如《Negative》、《恨》、《慌》等，日前（10月29日）Alfred舉行網上騷《JOOX Staycation Live許廷鏗線上音樂會》，事後接受TOPick訪問，談及今年受疫情影響下的心情，以及如何面對情緒和壓力。

許廷鏗或者配會新歌《Negative》的方向，近日似在社交平台似有不少感性留言，不過Alfred笑言並非「放負」，只想適時發表一下感受。

Alfred解釋：「不論作曲、填詞、編曲、監製或演唱的人，在這個時期的感受也會很類近，並會將其注入作品之中，我覺得是很合理正常的事。可能在這個氛圍底下製作歌曲，會令大家有點擔心我的情緒狀態，但我能夠寫出來是好事，最怕是那些表面上很開心的留言，但底蘊下其實是另一回事。」

▲ 許廷鏗近日推出多首新歌。

學懂適時面對負面情緒

他指：「可能（網上）有這個趨勢，當大家見慣了『靚嘢、開心嘢』，便很怕面對比較負面的事情。那我希望做一個小小的榜樣，不是宣揚仇恨或負面，但大家可以在適當的時候，將一些不開心和不安感受分享，也可幫別人分擔感受。」

身兼歌手和牙醫兩個身份，許廷鏗自言有時也感工作量大，慶幸可以有唱歌作為減壓：「牙醫工作可能比較難有機會抒發情緒，幸而唱歌就可以做到，真心覺得在疫情期間，應有更多方法面對負面情緒，例如我就學會了烹飪，其他人分享食物，大家都很開心。」

他直言：「在這個最壞的時候，必定會有一些得著，亦是新碟一個中心思想：壞事有機會會變成好事，當有好事時候，就要小心提防變成壞事。我自己都正在學習，希望大家可以一同探討。」

【牙醫歌手】許廷鏗身兼兩職感挑戰重大 舉行網上騷抒發內心感受

▲ 跟欣宜、林欣彤、JW是圈中知心好友。（取自facebook）

疫情下更多找朋友聯絡

跟欣宜、林欣彤是圈中人所共知的好友，在她們面對過情緒問題時，作為朋友的Alfred，覺得最直接的支持和鼓勵便是簡單的陪伴。

Ａlfred解釋：「我發現有時候陪伴比說話更重要，因為有些道理大家也明白，但有時當事人思緒已經很混亂，如果沒有去尋求協助，或少了朋友在身邊陪伴渡過低谷，可能就會釀成了慘劇。」

許廷鏗在疫情期間，更常跟朋友多作聯絡，了解朋友內心需要。「如我有新作品發佈時，真的會逐個朋友聯絡分享，更重要的是告訴他們新動向，他們又會藉此分享感受，大家有了這種交流，就是互相慰問和關心。在略嫌有些冷冰冰的網上世界中，這樣做帶來了一點溫暖。」

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反之，到他有負面情緒時，好友也會這樣陪伴：「他們都會陪伴著我、做好的聆聽者，然後分享看法和建議。我很珍惜這些珍貴的友誼，就算沒有時間見面，都要繼續努力維繫。」

雖然疫情下少了現場演唱機會，許廷鏗更珍惜網上演出機會，如為JOOX舉行的音樂會，他坦言想到跟以往破格，有更多赤裸裸的感受可以分享，網民也可以享受他從來未有過的表演模式，或者聽到平常許廷鏗聽不到的東西。

【牙醫歌手】許廷鏗身兼兩職感挑戰重大 舉行網上騷抒發內心感受

▲ Alfred指由概念再去到實現出來，經歷很多不同想法變成實體，感覺很實在。 （圖片提供：JOOX）

他指：「對於我來說完整專輯就是一張籌備很久的卡片，每年都會換一張，而每一張碟都代表著我當年的一些感受和記錄一些狀態。希望樂迷會用心聽和了解這些唱片是代表我的一些心路歷程。」