【留家抗疫】太古基金推網上親子休閒活動　免費聽故事及練習瑜伽減壓之選

▲ 太古基金「信望未來」計劃推出「See You Online」 網上休閒活動系列。（圖片由太古基金提供）

在疫情及社交距離的限制下，小朋友除了上學，大部分時間都留在家抗疫，休閒活動大減，身心俱疲。太古基金「信望未來」計劃近日夥拍多個本地非牟利機構和藝術合作夥伴推出「See You Online」 網上休閒活動系列，包括繪本閱讀、瑜伽及藝術創作等，讓大人小朋友一起減壓，同時促進親子關係。

「See You Online」網上休閒活動系列將於11月起每逢周四下午上載太古基金TrustTomorrow Facebook專頁，11月的「See You Online」網上活動包括：

11月5日及12日「故事的力量」系列

▲ 菜姨姨講故事將於11月5日及12日上載。（圖片由太古基金提供）

菜姨姨講故事 I （「花婆婆」），讓小朋友明白即使做一件小事，也能讓世界變得更美麗；

菜姨姨講故事 II （「爺爺一定有辦法」），教育小朋友珍惜愛物，彼此信賴的重要。

11月19日及26日 網上瑜伽系列

▲ 夏約書孤兒症基金會的瑜伽治療導師帶領的網上瑜伽系列。（圖片由太古基金提供）

跟夏約書孤兒症基金會的瑜伽治療導師練習瑜伽式子：

適合任何程度人士的哈達瑜伽（Hatha Yoga）

適合一家大細的親子瑜伽。

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責任編緝：王芷瑩