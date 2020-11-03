【黃疸治療】媽媽每日讓初生嬰兒窗邊曬太陽盼黃疸退卻　兒科專科醫生：可致皮膚灼傷或眼睛受損

▲ 康健國際醫療集團及栢峰醫療中心推出家居照燈治療黃疸服務。（梁偉榮攝）

不少嬰兒在出世後都會出現黃疸，即其皮膚及眼白會呈現黃色情況，一般來說嬰兒需要留在醫院進行光線治療，俗稱「照燈」，將嬰兒身體積聚過多膽紅素結構改變，令其排出體外。有媽媽曾為了讓初生嬰兒的黃疸情況及早退卻，每日會讓BB在窗邊曬太陽。兒科專科醫生梁卓華就指出，「照燈」一般需要連續照射不少於6至8個小時才有效，若BB長時間曬太陽或會導致皮膚灼傷或眼睛受損。

新生嬰兒黃疸是一種常見情況，由於嬰兒的肝臟未能成熟，未能迅速處理過多的膽紅素，導致身體積聚過多膽紅素的現象。兒科專科醫生梁卓華指出，黃疸一般會在出生後第2至第3天出現，出世後第6至第7天是高峰期，至嬰兒出生後約2至3星期，肝臟就會逐漸成熟可有效處理膽紅素。

他提到，若果膽紅素過高可能會導致黃疸上腦阻礙腦部發展：

膽紅素進到腦部沉積而傷及中樞神經，或會造成永久性神經功能障礙，例如認知障礙、失聰等。

至於如何治療黃疸，梁卓華就指出，一般情況下，嬰兒出現黃疸都無須接受治療，可以透過增加哺餵次數亦可以有助排走積聚的膽紅素，但若果有黃疸指數高於標準，或需到醫院接受光線治療，俗稱「照燈」。「照燈」即是利用波長430至490nm藍光照射嬰兒的皮膚，令皮膚的膽紅素結構由脂溶性變為水溶性，從而排出體外；若指數太高或需要接受換血治療，惟有關治療的風險較高，亦會有副作出的出現。

他又提到，臨床上曾接觸有媽媽每日都會讓BB在窗邊曬曬太陽，希望黃疸情況及早退卻，但他強調治療黃疸的「照燈」治療一般需要連續照射不少於6至8個小時才有效，若BB長時間曬太陽，可能會導致其皮膚灼傷或眼睛受損。

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此外，在疫情之下，若初生嬰兒在出院後才出現黃疸，亦難以避免需到醫院作治療，增加感染新冠肺炎的風險。有見及此，有醫療集團推出家居照燈治療黃疸服務，以1500元的價錢租借一日，服務以2日起計，包括肩帶、包被、光纖板、光源，以及一次性板套，使用前醫護人員會為父母講解如何操作。

兒科專科醫生林嘉儀指出，美國、澳洲及紐西蘭等地的醫院早已有類似服務，有關儀器十分安全，大部分家長亦滿意服務效果；家居照燈治療​亦可以避免影響母乳餵哺​​的時間及減少因住院導致交叉感染的風險​等​。

收費方面，兒科專科醫生劉成志就指出，一般私家醫院的照燈24小時的住院費用為5000元至6000元（不包括醫生收費），而家居照燈服務收費大約是私家醫院的三分之一 。

就家居照燈工具使用情況方面，林指嬰兒除了在外出、洗澡及更換尿片時需要暫停照燈，其餘時間亦可持續照燈。因照燈的時間愈長、範圍愈大，排走膽紅素的情況愈有效，而BB在照燈時不用穿衣：

若家長仍覺不夠保暖，亦可以在包被外增添衣服，就好像穿了內衣一樣。

他又提醒家長不同擔心面部未能照燈的情況，因只要大部分皮膚被照到，體內積聚的膽紅素亦會隨血液流走。家長可視乎嬰兒的情況，以及醫生的建議決BB照燈的時間。

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記者：郭詩詩