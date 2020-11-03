【黃疸治療】港媽每日讓初生嬰兒窗邊曬太陽盼黃疸消退 兒科專科醫生：可致皮膚灼傷或眼睛受損
不少嬰兒在出世後都會出現黃疸，即其皮膚及眼白會呈現黃色情況，一般來說嬰兒需要留在醫院進行光線治療，俗稱「照燈」，將嬰兒身體積聚過多膽紅素結構改變，令其排出體外。有媽媽曾為了讓初生嬰兒的黃疸情況及早退卻，每日會讓BB在窗邊曬太陽。兒科專科醫生梁卓華就指出，「照燈」一般需要連續照射不少於6至8個小時才有效，若BB長時間曬太陽或會導致皮膚灼傷或眼睛受損。
新生嬰兒黃疸是一種常見情況，由於嬰兒的肝臟未能成熟，未能迅速處理過多的膽紅素，導致身體積聚過多膽紅素的現象。兒科專科醫生梁卓華指出，黃疸一般會在出生後第2至第3天出現，出世後第6至第7天是高峰期，至嬰兒出生後約2至3星期，肝臟就會逐漸成熟可有效處理膽紅素。
他提到，若果膽紅素過高可能會導致黃疸上腦阻礙腦部發展：
膽紅素進到腦部沉積而傷及中樞神經，或會造成永久性神經功能障礙，例如認知障礙、失聰等。
至於如何治療黃疸，梁卓華就指出，一般情況下，嬰兒出現黃疸都無須接受治療，可以透過增加哺餵次數亦可以有助排走積聚的膽紅素，但若果有黃疸指數高於標準，或需到醫院接受光線治療，俗稱「照燈」。「照燈」即是利用波長430至490nm藍光照射嬰兒的皮膚，令皮膚的膽紅素結構由脂溶性變為水溶性，從而排出體外；若指數太高或需要接受換血治療，惟有關治療的風險較高，亦會有副作出的出現。
他又提到，臨床上曾接觸有媽媽每日都會讓BB在窗邊曬曬太陽，希望黃疸情況及早退卻，但他強調治療黃疸的「照燈」治療一般需要連續照射不少於6至8個小時才有效，若BB長時間曬太陽，可能會導致其皮膚灼傷或眼睛受損。
此外，在疫情之下，若初生嬰兒在出院後才出現黃疸，亦難以避免需到醫院作治療，增加感染新冠肺炎的風險。有見及此，有醫療集團推出家居照燈治療黃疸服務，以1500元的價錢租借一日，服務以2日起計，包括肩帶、包被、光纖板、光源，以及一次性板套，使用前醫護人員會為父母講解如何操作。
兒科專科醫生林嘉儀指出，美國、澳洲及紐西蘭等地的醫院早已有類似服務，有關儀器十分安全，大部分家長亦滿意服務效果；家居照燈治療亦可以避免影響母乳餵哺的時間及減少因住院導致交叉感染的風險等。
收費方面，兒科專科醫生劉成志就指出，一般私家醫院的照燈24小時的住院費用為5000元至6000元（不包括醫生收費），而家居照燈服務收費大約是私家醫院的三分之一 。
就家居照燈工具使用情況方面，林指嬰兒除了在外出、洗澡及更換尿片時需要暫停照燈，其餘時間亦可持續照燈。因照燈的時間愈長、範圍愈大，排走膽紅素的情況愈有效，而BB在照燈時不用穿衣：
若家長仍覺不夠保暖，亦可以在包被外增添衣服，就好像穿了內衣一樣。
他又提醒家長不同擔心面部未能照燈的情況，因只要大部分皮膚被照到，體內積聚的膽紅素亦會隨血液流走。家長可視乎嬰兒的情況，以及醫生的建議決BB照燈的時間。
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記者：郭詩詩