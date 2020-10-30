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【求職自救】LinkedIn推新工具網站　助分析掌握職場技能！

職場 17:31 2020/10/30

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

LinkedIn 最近發布一個新工具「職業瀏覽器」（Career Explorer）的英語測試版，幫助疫情期間的失業者更輕鬆找到新工作。

新冠肺炎疫情直接衝擊全球各行業狀況，對民眾的就業影響仍然持續，而香港勞工處最新數字更顯示，本港首三季就業空缺大減50萬個。打工仔或求職者們該如何在此艱難時期，提升個人競爭力？

LinkedIn 最近發布一個新工具「職業瀏覽器」（Career Explorer）的英語測試版，幫助疫情期間的失業者更輕鬆找到新工作。該Career Explorer可以讓求職者更直接地知悉其當前所具備的技能可以從事哪些工作，以及還需要學習哪些技能。

LinkedIn 首席經濟學家 Karin Kimbrough 表示﹐在當前環境下，不斷學習及投資新技能對於求職者而言最為關鍵及重要，這樣才能令他們重新在職場上站穩陣腳。

不過須注意的是，該新工具網站「https：//linkedin.github.io/career-explorer/」並非求職搜尋引擎。網站描述顯示，其透過3.6萬種獨特技能與6千多種職位數據分析，比較各職位所需技能，以及技能相似程度等，助了解掌握轉換新工作時須注意的要點。

該平台指，求職者或會在找新工作的過程中因不清楚擁有的技能，適合從事甚麼工作而感疑惑，所以藉平台的數據分析，推出幫助用戶發掘潛在的職業發展道路，以及了解有甚麼線學習課程可以讓其學習新技能。

責任編輯：張寶燕

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