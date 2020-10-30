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【酒店優惠】如心艾朗酒店x少爺啤Cheers to Beers!套餐　住宿兼歎啤酒小食優惠雙人$720起

休閒消費 17:35 2020/10/30

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

如心艾朗酒店推出「Cheers to Beers!」套餐，住宿可包少爺啤配對嚐味小食拼盤。（酒店提供）

Staycation熱潮持續，觀塘如心艾朗酒店聯同本地手工啤酒品牌「少爺啤」推出住宿套餐「Cheers to Beers!」，讓賓客就算hea在舒適大床上也可享用即叫即製的酥脆可口小食盤，並配以少爺啤手工啤酒，享受悠閒假日時光。

「Cheers to Beers!」住宿套餐由即日起至2021年1月3日供應，Blissful Zone雙人住宿連餐飲價錢由$720起，而艾朗套房住宿套票則由$1,020起。賓客可享共6款口味的少爺啤手工啤酒，再配1客嚐味小食拼盤，更可免費享用迷你吧飲品、使用無綫及有綫網絡、健身中心及游泳池（視乎疫情而定）。

「Cheers to Beers!」住宿套餐即日起至明年1月3日供應，雙人$720起。（酒店提供）

如心艾朗酒店精選的啤酒每款也具特色，如「鹹檸啤」就混入了本土茶餐廳元素，少爺啤以自家醃製的鹹青檸模擬出鹹檸七風味，再配以香濃美式炸洋葱圈。帶花果、橘子等香氣的「Classic Pale Ale」就配以外脆內軟的脆炸甜薯角，入口香甜回甘。

另外還有清爽宜人的「飛雲」就特別加入柑橘橙皮及新鮮磨製的芫荽籽，配上香辣魷魚圈，刺激惹味。而麥芽風味濃郁的「1842 Island Imperial IPA」，就配上口感豐富的日式餃子雞翼，讓賓客沉浸於芳香撲鼻的啤酒花餘韻中，回味無窮。

酒店網址︰https://www.lhotelgroup.com/en/hotel/lhotel-elan/Home

記者︰黃依情

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