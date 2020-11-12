【新手媽媽】不盲目跟從名校風重視身教　《東張》主持黃穎君：因材施教好重要

不少家長均望子成龍，贏在起跑線，畢業於香港大學教育系和香港中文大學社會系碩士的藝人黃穎君（Burmie），去年誕下可愛兒子丘在源（Ollie），看著孩子一天天長大，Burmie甜在心頭，她直言重視身教，會因材施教，「不會有一種教育制度或方式適合所有小朋友」。

憶起兒子剛出世時，一切歷歷在目，Burmie笑言，自己有少許外貌協會，第一眼覺得兒子長得很醜，而平時外表冷漠的丈夫，竟在旁雙眼泛紅，令她大為感動，聽見兒子的哭聲，真實感受到已為人父母。

坐月跟足傳統

不少新手媽媽大嘆坐月辛酸，但Burmie好幸運，因她有家人的疼惜，媽媽和奶奶特意去讀陪月課程，Burmie亦好聽話，坐月中整個月不洗頭、不碰生水，洗澡都堅持了20多日，之後用薑水抹身。坐月期間最擔心是有物品遮住兒子鼻子，然後聽不到孩子哭。

我家人是好傳統，我基本上整個坐月過程是任人擺佈，你叫我別洗頭，我就不洗，你叫我要穿襪、穿外套、圍頸巾，當時香港係9月，好熱，我都照做，好聽話，不想她們擔心，覺得做到就做，無謂爭執。

母乳餵哺 VS 餵奶粉

有的媽媽堅持母乳餵哺，但Burmie直言，自己是較隨性媽媽，因工作關係，母乳餵哺約半個月而停止，她認為最重要媽媽開心，小朋友也會隨之開心。

不是一定要餵母乳，一定要你身體好，因現在奶粉的營養價值，何必一定要執著這些，我自己都是喝奶粉大，我都覺得自己幾聰明啊，當然餵到（母乳）一定親餵。

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受父母教育影響 重視身教

做了媽媽之後，Burmie感受甚深，她稱，懷孕時聽很多人講身教好重要，孩子會模仿你一切的動作，到自己真的做媽媽後，發覺身教好緊要，

因為你做甚麼，他就會跟住你做甚麼，如一想睡覺時就會揉眼，有一天突然看見兒子不時揉眼，才驚覺自己這些小習慣、壞習慣會對孩子造成很深影響，所以要檢視自己的行為模式、習慣。

▲ （陳家瑩攝）

Burmie坦言，自己的教育孩子模式深受父母影響，

我以前被稱灰姑娘，中七都要晚上12時前回家，父母的嚴格方式，令我都會用較嚴厲的方法教育兒子。慢慢你就會試，慢慢你就會放縱，倒不如我現在將你勒緊。

因材施教很重要

贏在起跑線，不少父母一早就幫孩子規劃人生，Burmie稱，兒子出世後，沒有立即為兒子搜羅學校，之後有上網做資料搜集，了解學術性學校和happy school，由於自己主張先嚴厲後放鬆模式，經與丈夫磨合，

可能我自己在香港大學讀教育，我更加覺得因材施教好緊要。不會有一種教育制度或方式適合所有小朋友，不要麻木追求，你的朋友讀哪一間，你就跟住就讀哪一間。

她坦言，幫孩子規劃，未必如你所願運行，自己不會完全都不理，會了解傳統學校、happy school的區別，再因應孩子的性格，找適合孩子的學校，會有限度準備。

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培養兒子有責任感 性格樂觀

他期望兒子開心、健康，培養兒子責任感，自理能力，錯就要承擔，遇到任何困難，樂觀面對，別轉牛角尖，

期望兒子能與自己傾計，遇到認識朋友，會同我講，不會收埋。

為孩子買教育基金醫保未雨綢繆

現時不少人有幫還買教育基金及醫療保險，Burmie也不例外，她稱，現時時代變化太大，病毒愈來愈厲害，很多事無法控制，但要有準備，沒人想自己小朋友將來入院，但真有事時，有兩手準備。而自己曾為家人扛下債務，大學時日做5份工，自身經歷，讓她更期望孩子讀到大學時均能無憂，

我自己的經歷，當你想讀書時，愁緒自己的學費，那種彷徨是好大。

▲ （陳家瑩攝）

產後復工繼續追夢 感激家人支持

Burmie產後一個多月就復工，孩子教由父母照顧，她感激家人支持，

我好感恩，老爺、奶奶、爸爸、媽媽及先生都好支持我，一來他們知道我的承受能力去到哪裏，二來他們知道我在這個行業投入很多的專業、時間及精神。

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記者：黃存新