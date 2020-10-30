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財庫局撤回開位申請　否認為明日大嶼開路

政治 17:40 2020/10/30

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財庫局在會議上撤回開位申請。（林曉君攝）

立法會財務委員會今日開會，財經事務及庫務局提出撤回，將2個編外職位轉為常額職位的申請。財庫局副秘書長劉震解釋，因為上次會議經過3個多小時討論，不同派別都提出許多意見，例如是否有需要即時轉為常額，認為需要更多時間研究議員的意見。對於被質疑，撤回申請是要「讓路」給明日大嶼，劉震明言，政府暫時沒有打算。

公民黨郭家麒指，項目經過人事編制小組委員才提上財會，但現在卻因為民建聯反對就撤回，形容政府「弱不禁風」。

民主黨主席胡志偉則稱，政府聽取議員意見而重新考慮的態度正確，希望政府能貫徹這個態度，聽取議員意見實事求是。同屬民主黨的鄺俊宇指，在財會上撤回文件屬罕見，質問是否之後的項目都會如此處理，更希望政府可撤回明日大嶼的申請。

民建聯何俊賢則表示，如果民建聯有話事權，好多事「已經搞掂」，又稱如果政府凡事都先徵詢民建聯意見，他也會很高興，但「可惜不是。」

上星期的會議中，建制派不滿有傳，政府有意推遲放寬2元乘車優惠計劃門檻，批評政府在失業率高企下仍開位請人，是「拎長者開刀」，更有不少建制派離席，而民主派不斷提問，至完會前都未能表決。

另外，財會之後審議，把環境局的1個首長級丙級政務官編外職位轉為常額職位，議會陣綫毛孟靜一度質疑，會否如財庫局一樣，最後撤回項目，直言「如果討論完就撤回，那就不要浪費時間。」

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記者：林曉君

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