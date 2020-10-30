城巴預告電動巴士將登場　油電混合下可駛1100公里

▲ 城巴預告增程式新巴士即將登場。（新巴城巴圖片）

香港近年開始推動電動公共交通工具，而城巴就先一步引入混能巴士，而與傳統混能汽車有別，這部「增程式巴士」充滿電後可單靠電力驅動，不夠電時就會啟動引擎充電，據製造商聲稱，油電混合的情況下，最多可續航1,100公里；而據網上資料顯示，由香港到上海的直線距離為1,226公里，可見新車亦有跨境運輸的潛力。

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「增程式（Plug-in Hybrid Electric）」三字在香港較少聽見，其實原理即是以電池提供電力予電摩打驅動，具電動車行車安靜的駕駛特性；當電池電量少於40%就會啟動引擎（發電機），為電池及「摩打」提供電力。

由於引擎不會直接驅動車輪，所以引擎轉速不會因斜坡、行車速度或加速等因素而改變，會維持最高效率的轉速運作，從而降低油耗。

現時這部巴士尚未在本港投入服務，而今日起一連三日，會在澳門國際汽車博覽會展出，城巴預告，此巴士將在不久的將來到港，屆時會公布更詳細資訊。

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記者：陳梓蔚