休班警涉藏毒要求輕判 官斥知法犯法判戒毒所

▲ 休班警陳天賜就藏毒罪，今於屯門裁判法院被判入戒毒所。(經濟日報資料圖片))

休班警涉於去年2月在屯門與男子交收「K仔」毒品，及後被警員搜出毒品，經審訊後被裁定藏毒罪名成立，今（30日）午於屯門裁判法院被判入戒毒所。辯方求情指，被告服務警隊已27年，事發後已前途盡毀，並失去可觀的長俸，望獲輕判。裁判官判刑時指，被告12年前開始吸毒，並吸毒成癮，身為執法人員卻知法犯法，法庭考慮到戒毒是首要的事，判被告入戒毒所。

涉案休班警為陳天賜（現年48歲），被控1項管有危險藥物，控罪指他於2019年2月21日，在新屯門中心3座地下電梯大堂，管有兩個膠袋內共1.3克粉末內含1.13克氯胺酮。據悉，與陳交收毒品的男子早前承認販毒罪及被判監。

辯方今午進一步求情指，被告服務警隊已27年，事發後已前途盡毀，並失去可觀的長俸，望獲輕判。辯方指被告早前就另1宗販毒案件，以警員身份為控方作證，希望法庭考慮減刑。裁判官則指，被告以警員身份作供，是責任所在，反問法庭是否可以就此輕判。辯方則透露，被告已被解除職務，但經裁判官質疑後，辯方澄清被告僅遭停薪，而上庭作供亦是其職責。

裁判官水佳麗判刑時指，閱畢被告的警隊服務報告後，認同被告紀錄良好，並數次獲上司讚賞，裁判官理解被告兒子因事件深受打擊，家人須承受事件結果，亦屬不幸，裁判官為此感到遺憾。

裁判官續指，被告於2008年開始吸毒，並向被告指「你好明白，唔可以咁做，可惜你選擇咗咁做」，被告身為執法人員卻知法犯法，並吸毒成癮，法庭考慮到戒毒是首要的事，判被告入戒毒所。至於被告求情指在警隊中有不錯的表現，裁判官指則留待警隊紀律聆訊處理。

辯方今早求情時指，被告患有心臟病及高血壓等，今年7月更感染新冠肺炎。辯方呈上被告家人等人所撰寫的求情信，並指被告在警隊表現良好，受上司讚許，在任期間「拉好多毒販」，雖然戒毒所報告指他適合入戒毒所接受治療，望法庭給予機會。

裁判官引述戒毒報告指，被告保釋期間仍吸毒，明顯有毒癮問題，斥被告身為警察，「要拉嘅人唔拉，去販毒」、「知法犯法，冇加刑已經好客氣」，並再次拒絕為被告索取感化報告。

辯方則指，被告不欲入戒毒所，要求法庭判處監禁，因被告不想再接觸販毒圈子的人，但希望法庭考慮到被告在警隊工作，對社會有貢獻，望獲輕判。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂