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【新冠肺炎】袁國勇倡用飲管飲酒　食環署發指引教戴着口罩用飲管「飲嘢」　

社會 17:54 2020/10/30

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

香港大學人員示範戴口罩用飲管「飲嘢」。（示範片段截圖）

新冠肺炎疫情持續，港府今日（30日）起放寬部分社交距離措施，食肆每枱人數上限放寬至6人一枱，而酒吧則由2人一枱放寬至4人一枱。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇早前指出，若酒吧顧客佩戴口罩，用飲管伸入口罩飲酒，相信酒吧可以放寬至通宵營業。食環署今日更發出指引，並利用港大為其拍攝的示範片段，教市民如何佩戴着口罩用飲管飲酒。

從示範片段所見，只要市民以平日一樣使用飲管的方法即可，先將飲管拉長，再將飲管從口罩底部穿過，放進口內，然後正常飲用，期間不需要除下口罩亦可，當「飲完」後將飲管放回杯裡即可。詳細情況可瀏覽以下圖片：

    點擊圖片放大
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食環署提醒市民應減少脫去外科口罩的時間，應該多於95%的時間戴上口罩；在享用飲品時使用彈性飲管，並在離開酒吧前更換口罩。在酒吧及卡拉OK時應輕聲說話，不要大聲說話。另外，市民亦應常使用手提電話記錄曾到訪的食肆或乘座的的士或小巴，如沒有使用政府感染風險通知流動應用程式及二維碼，請記下名稱、地址及電話號碼。

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記者：郭詩詩、郭家穎

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